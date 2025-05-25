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Европейский политик резко высказался о новом плане ЕС по Украине 1 418

В мире
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Европейский политик резко высказался о новом плане ЕС по Украине
ФОТО: Global Look Press

Орбан: Венгрия не собирается финансировать армию Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался о новом плане Европейского союза (ЕС) по Украине. Об этом политик заявил на своей странице в социальной сети Х.

Он осудил планы Брюсселя по финансированию странами ЕС создания украинской армии в миллион человек.

«Нам нужно инвестировать в собственные армии, но они ожидают, что мы будем финансировать украинскую — миллиардами, на протяжении многих лет. Мы ясно дали понять: Венгрия не будет платить. Наш долг — защищать собственный народ», — сказал он.

Ранее Орбан сообщил, что Будапешт не допустит принятия плана Еврокомиссии (ЕК) о запрете на поставки нефти и газа из России в страны ЕС. «Если ЕК примет его, то расходы Венгрии на энергоносители вырастут на дополнительные два миллиарда евро в год, что существенно повысит стоимость коммунальных услуг», — предупредил он.

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