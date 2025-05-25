Кандидат в президенты Польши Навроцкий выступил против вступления Украины в НАТО. По его словам, это "поставит весь альянс в состояние войны с Россией". Также он пообещал, что польские солдаты "не будут отправлены на территорию Украины".

После первого тура президентских выборов в Польше кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцки публично согласился с ключевыми требованиями Славомира Ментцена из «Конфедерации». В прямом эфире в соцсетях он подписал декларацию, в которой обязуется не поддерживать повышение налогов, ограничение оборота наличных и свободы слова, а также не допускать отправки польских солдат на Украину и передачу полномочий ЕС. Аналогичный список Ментцен предложит подписать и другому кандидату — Рафалу Тшасковскому.

После первого тура президентских выборов в Польше, прошедшего 18 мая 2025 года, кандидат от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен, занявший третье место с 14,81% голосов, представил список из восьми требований. Он предложил кандидатам, прошедшим во второй тур — Рафалу Тшасковскому и Каролю Навроцкому — подписать декларацию в обмен на поддержку со стороны его электората.

22 мая в прямом эфире на канале в соцсетях состоялась беседа Славомира Ментцена и Кароля Навроцкого. Политики в первой части сосредоточились на обсуждении восьми постулатов Ментцена. Навроцки в ходе разговора неоднократно отказывался от предыдущих заявлений, однако в конце концов подписал подготовленный Ментценом документ.

Декларация Ментцена, адресованная кандидатам в президенты, прошедшим во второй тур, включает восемь пунктов. В ней содержится обязательство не подписывать в будущем законы, которые повышают налоги, ограничивают оборот наличных средств и свободу выражения взглядов. В документе также есть постулаты не подписывать законов о ратификации вступления Украины в НАТО и от принятия норм, ограничивающих доступ поляков к оружию. Кандидат, присоединившийся к декларации, заявляет, что в будущем он не допустит отправки польских солдат на территорию Украины, не согласится на передачу каких-либо полномочий польских властей органам Европейского союза и не подпишет ратификацию ни одного нового договора ЕС, который ослаблял бы роль Польши.