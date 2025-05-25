Два месяца назад департамент здравоохранения Газы (он до сих пор функционирует в центральной части сектора) опубликовал ужасающие данные о числе жертв с начала войны: 50.500 погибших, при этом погиб или ранен был один из каждых 44 жителей Газы (отметим, что достоверность данных, которые сообщает структура, полностью находящаяся под контролем ХАМАСа, вызывает сомнения в Израиле).

Если разделить это число на дни с 8 октября, получается 93 погибших в день. Подавляющее большинство погибших - гражданские лица, а половина из них - женщины и дети. Еще одна не менее тяжелая цифра - тысячи тел до сих пор остаются под завалами зданий, и спасатели не могут их извлечь.

Обозреватель по арабским вопросам израильской газеты "Едиот ахронот" впервые приводит данные об ужасающем положении гражданского населения Газы - и о том, чем грозит Израилю обсуждение этих данных в мире. В мире не сразу приняли эти данные, но в последние дни начали формироваться выводы. Административные структуры в Газе ежедневно публикуют фотографии тел женщин и детей. Израилю не помогут отрицания, что это старые фото или что это только инсценировки, через несколько часов после которых "раненых" детей можно увидеть живыми и здоровыми. Родственники погибших выкладывают видео, из которых понятно, как семьи переживают ужасы войны. Эти кадры в Израиле не показывают. В газетах Европы и США фотографии погибших детей из Газы публикуются на первых полосах. Те же СМИ перестали публиковать информацию об израильских заложниках, которые все еще находятся в секторе.

Есть еще один неоспоримый факт: более 1,9 миллиона жителей сектора Газы (из 2,2 миллиона) были вынуждены покинуть свои дома во время войны, и с тех пор они скитаются, разбивают палаточные лагеря, пока не поступит приказ от ЦАХАЛа покинуть и это место ради их безопасности. Тогда они снова отправляются в путь, потому что в секторе для них больше нет безопасного места.

Арабские телеканалы сделали своей привычкой каждый день рассказывать душераздирающую историю о мальчике или девочке, потерявших родителей, и показывают их с потухшими глазами, ищущими еду. Я помню видео девочки 4 или 5 лет, которая несла на руках младшего брата, искала для него "что-нибудь попить" и говорила: "Больше нет ни папы, ни мамы". В какой-то момент местная семья решила взять ее к себе, и девочка присоединилась к ним с младенцем на руках.

С момента первой публикации итоговых данных в апреле число погибших увеличилось. Сейчас в секторе говорят уже о 53 000 погибших, 121 700 раненых и примерно тысяче пропавших без вести, до которых спасатели не могут добраться. Сообщения основаны на ежедневных сводках больниц сектора, на сообщениях семей и, прежде всего, на данных палестинского департамента здравоохранения. По этим подсчетам, 5% из 2,2 миллиона жителей сектора были убиты или ранены, а 2200 семей уничтожены полностью. Только за последние 2 дня в больницы поступили 87 тел, а 290 раненых не смогли попасть на лечение, потому что в стационарах нет мест и не хватает медперсонала.

До 7 октября в секторе работали 36 больниц. С тех пор 4 полностью выведены из строя, а остальные так и не смогли вернуться к полноценной работе. Морги переполнены, раненых отправляют в Иорданию, Египет, Турцию и Алжир. Один самолет даже доставил раненых и их семьи в далекую Индонезию.

После 19 месяцев войны даже друзья и давние союзники Израиля начали менять свою позицию. Их терпение иссякло. Ужасная трагедия заложников постепенно уходит из международной памяти, тем более что у Израиля нет сильной информационной поддержки этой темы.

Новая операция ЦАХАЛа в Газе сопровождается нарастающим международным гневом - и не только со стороны гуманитарных организаций и фондов в поддержку Газы. Великобритания рассматривает возможность прекращения торговли с Израилем, даже несмотря на заявления, что в Газе нет реального голода или нехватки продуктов (но у населения нет денег на покупки), Запад все больше ужесточает свою позицию против Израиля. В Брюсселе опубликовано заявление стран ЕС о "глубоком осмыслении" пересмотра торговли с Израилем. 27 министров иностранных дел Европы уже тщательно изучают детали нового предложения - бойкотировать еврейское государство, а также ввести санкции против международных торговых структур, сотрудничающих с поселениями и поселенцами.

Жесткое заявление на этой неделе поступило от лидеров Франции, Канады и Великобритании: "Уровень человеческих страданий в секторе Газа невыносим и недопустим", - подчеркнули главы государств, приложив к заявлению отчет из Газы о гибели 50.000 палестинцев, половина из которых - женщины и дети. "Мы не останемся в стороне, пока Нетаниягу и его правительство совершают эти действия. Если Израиль не прекратит атаки на непричастных и не снимет ограничения на гуманитарную помощь (пока ограничения сняты, к неудовольствию министров Бен-Гвира и Смотрича), мы примем более жесткие меры", - заявили они. Арабские СМИ цитируют бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, который на этой неделе сказал, что "Израиль совершает в Газе нечто очень близкое к военному преступлению".

"И несмотря на все написанное выше, я не забываю и не прощаю - ни за наших жертв, ни за 58 наших любимых заложников, которые до сих пор находятся в Газе. 58 человек, ради которых нужно сделать все - и немедленно вернуть их. Живых - для медицинской помощи и реабилитации, а погибших - к достойному захоронению", - резюмирует израильский обозреватель.