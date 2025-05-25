США захотели вывести войска из одной страны

США захотели вывести большую часть своего военного контингента в Сирии, планируя оставить там силы лишь на одной военной базе в рамках символического присутствия. Об этом пишет турецкая правительственная газета Türkiye со ссылкой на национальные органы безопасности.

«Источники подчеркнули, что США покинут Сирию, в арабской республике останется лишь одна база в качестве "символического" присутствия», — приводит издание данные источников.

Ключевой причиной такого решения называется нежелание президента США Дональда Трампа оставаться втянутым в проблемы Ближнего Востока, опасаясь, что они не принесут Вашингтону никаких значимых выгод.