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The Times: из-за позиции Трампа, Путин добьется нейтралитета Украины и замены Зеленского 0 747

В мире
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Сильные мира сего.

Сильные мира сего.

Козырем Кремля могут стать инвестиции в недвижимость президента США.

The Times публикует эссе Родждера Бойса, который размышляет о последствиях телефонного разговора Трампа с Путиным. Он считает, что Трамп, выражавший ранее полное безразличие к судьбе Украины, провел тот разговор, чтобы подготовить почву для поэтапной капитуляции Украины.

Что касается мотивов Путина, то он надеется, что сказав приятное Трампу, он добьется перезагрузки российско-американских отношений, отмены американских санкций, что, в свою очередь, расколет Европу и США и еще больше дестабилизирует натовский альянс.

Автор считает, что Путин останется в явном выигрыше: он добьется раздела Украины, ее нейтрального статуса, а в оптимальном варианте, замены Владимира Зеленского на дружественного России президента.

Роджер Бойс представляет реакцию Путина на реплику Трампа на встрече с Зеленским в Овальном кабинете: "Ты это начал". “Путин, должно быть, сплясал джигу на своем ковре из сибирского тигра”.

Получив одобрение Трампа, Путин чувствует, что выигрывает в споре и побеждает в войне. А Трамп понял: Путин не готов подписать мир, только декларацию о капитуляции.

Автор эссе делает вывод, что России нет необходимости в заключении сделки. Путин пользуется вниманием Трампа, а Зеленский - нет. Во-вторых, его прочтение истории, похоже, нашло одобрение в Белом доме. В-третьих, Трамп в социальных сетях прокомментировал их телефонный разговор так: после того, как "эта катастрофическая кровавая бойня закончится", вскоре появятся "масштабные торговые сделки". Это, - считает Роджер Бойс, может означать российские инвестиции в империю недвижимости Трампа, а может и возвращение в клуб G8. И самый большой приз Путина: снятие санкций с российского экспорта энергоносителей.

Китай, ближайший союзник России, будет доволен.

Автор эссе приходит к выводу, что Трамп спешит заключить плохую сделку с Путиным - ни к чему не обязывающее мирное урегулирование, основанное на искаженных исторических ожиданиях и уничтожении западного соседа, - не только для того, чтобы подготовиться к сложной борьбе с Китаем, но и потому, что ему в принципе не интересен внешний мир. Путин не видит необходимости спешить, а Трамп - оказывать на него давление.

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