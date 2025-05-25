Туристы массово отменяют поездки в эту страну из-за пугающего пророчества «новой Ванги»

Туристические агентства фиксируют волну отмен туров в Японию после прогноза японской провидицы Рио Цуцуки, которую прозвали «новой Вангой». Как сообщает Daily Mail, женщина предсказала масштабную природную катастрофу, якобы грозящую Японии в июле 2025 года.

Цуцуки прославилась ещё в 1999 году после выхода книги «Будущее, которое я видела», где описала свои видения. Некоторые её пророчества, включая землетрясение и цунами 2011 года в регионе Тохоку, позже частично сбылись.

Теперь же она утверждает, что летом 2025 года на морском дне между Японией и Филиппинами образуется разлом, который вызовет волны, втрое превышающие по силе разрушительное цунами 2011 года.

На фоне этих заявлений туристы начали массово отказываться от поездок — особенно резко упало количество бронирований из Китая. Ситуацию усугубило официальное предупреждение посольства Китая в Токио, в котором граждан призвали проявлять осторожность при посещении или инвестировании в Японию.

Тревожные обсуждения активно распространяются и в Таиланде и Вьетнаме, где соцсети наводнены сообщениями о предсказании Цуцуки.

Власти Японии призывают не поддаваться панике, указывая, что подобные предсказания не имеют научного обоснования и могут нанести ущерб туристической отрасли.