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В Австрии назвали угрозу существованию ЕС 0 750

В мире
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
В Австрии назвали угрозу существованию ЕС
ФОТО: Global Look Press

Минэкономики Австрии Хаттмансдорфер: ЕС зависит от торговых переговоров с США.

Существование Европейского союза (ЕС) зависит от исхода торговых переговоров с США. На это указал министр труда и экономики Австрии Вольфганг Хаттмансдорфер в интервью изданию Kurier.

«[Президент США Дональд] Трамп остается непредсказуемым, это еще раз подтвердилось. Поэтому тем более важно, чтобы ЕС высказался единым голосом и нашел решение за столом переговоров», — отметил он.

Странам Евросоюза необходимо вместе найти решение по проблеме вокруг американских пошлин. При этом одним из вариантов ответов глава Минэкономики Австрии посчитал контрмеры против американских компаний в сфере технологий и цифровых услуг. «ЕС не должен умереть красивой смертью», — подчеркнул Хаттмансдорфер.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер предложил провести переговоры России и Украины в Вене. По его мнению, австрийская столица до сих пор остается подходящим местом для решения конфликтов.

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