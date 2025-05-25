В Австрии назвали угрозу существованию ЕС

Существование Европейского союза (ЕС) зависит от исхода торговых переговоров с США. На это указал министр труда и экономики Австрии Вольфганг Хаттмансдорфер в интервью изданию Kurier.

«[Президент США Дональд] Трамп остается непредсказуемым, это еще раз подтвердилось. Поэтому тем более важно, чтобы ЕС высказался единым голосом и нашел решение за столом переговоров», — отметил он.

Странам Евросоюза необходимо вместе найти решение по проблеме вокруг американских пошлин. При этом одним из вариантов ответов глава Минэкономики Австрии посчитал контрмеры против американских компаний в сфере технологий и цифровых услуг. «ЕС не должен умереть красивой смертью», — подчеркнул Хаттмансдорфер.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер предложил провести переговоры России и Украины в Вене. По его мнению, австрийская столица до сих пор остается подходящим местом для решения конфликтов.