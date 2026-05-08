Супруга 55-летнего Павла Буре продолжает делиться скандальными подробностями предстоящего развода с мужем. Алина уверена, что именно вмешавшаяся в их семью свекровь, посодействовала разладу.

В своем блоге Алина рассказала и об отношениях со свекровью, которая, по ее словам, посодействовала тому, что ее отношения с хоккеистом окончательно разладились.

«Она, к моему большому сожалению, практически никак не участвовала в жизни моих детей и не поддерживала меня, но активно участвовала в жизни своего сына, очень много лезла к нам в отношения, что очень зря! Сегодняшние последствия тоже благодаря ей, увы! Меня очень поддерживает моя мама, как собственно и моих детей!», — делится многодетная мать.

Подробностей кризиса в семье Буре по-прежнему не раскрывает, чем еще сильнее разжигает любопытство поклонников. Накануне она намекнула на некое предательство. Впрочем, на вопрос подписчиков о том, есть ли шанс сохранить брак, Алина ответила утвердительно.

«В этой жизни возможно все, главное — желание! Я просто хочу жить спокойно, воспитывать своих детей и быть в мирных отношениях с отцом моих детей. Я ему от всей души желаю только счастья!», — написала женщина.

Фото: соцсети.

Павел Буре пока не дал ни одного комментария по поводу разлада с супругой и своего намерения отобрать у нее сына и двоих дочерей. Тем не менее, на повестке судебных тяжб именно вопросы, связанные с дальнейшей судьбой общих наследников, ну и финансовая составляющая. Супругам придется поделить имущество, которое, по примерным подсчетам, составляет около 70 миллионов долларов.

История их любви началась еще в 2005 году в Турции. Тогда Павлу Буре было 34 года, а Алине - всего 19. Разница в возрасте спортсмена не смутила, а строгое воспитание девушки, напротив, подогрело интерес. На первое свидание она пришла не одна, а с мамой. После знакомства будущие супруги больше года просто общались и поддерживали дружеские отношения. Алина не рассматривала Павла ни как бойфренда, ни тем более как будущего мужа. Но затем события стали развиваться стремительно.В октябре 2009 года пара расписалась в США. В браке у них родились трое детей.

Пока супруги избегают подробных комментариев о причинах разрыва, конфликт уже перешел в юридическую плоскость, пишет bb.lv. Впереди у Павла и Алины Буре — непростые споры о детях, имуществе и будущем семьи.