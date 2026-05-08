Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В июне состоится Рижский оперный фестиваль 0 97

Культура &
Дата публикации: 08.05.2026
LETA
Изображение к статье: В июне состоится Рижский оперный фестиваль

После реконструкции здания Латвийской Национальной Оперы в июне состоится Рижский оперный фестиваль состоится в июне, сообщили LETA представители ЛНО.

В программу фестиваля войдут как новые постановки этого сезона, так и репертуарные выступления латвийских и зарубежных солистов. Несколько приглашенных артистов выступят в Риге впервые.

В этом году фестиваль откроется 4 июня премьерой новой постановки оперы Пуччини «Богема». Новая постановка будет создана главным дирижером Эстонской национальной оперы Арво Вольмером и режиссером Лаурой вместе с ее творческой группой. В постановке также примет участие французский художник-постановщик и художник по свету Фабьен Леде, для которого это будет первая работа в ЛНО.

В программу фестиваля также включены оперы «Сельская честь», «Любовный напиток», «Кармен» и «Аида», а также балетные спектакли «Пер Гюнт», «Кактусы», «Казанова», «Спящая красавица» и «Антония # Силмачи».

В фестивале примут участие несколько всемирно известных солистов, в том числе украинский тенор Дмитрий Попов, британский тенор Адам Смит, американский бас-баритон Кристиан ван Хорн, а также латвийские оперные певцы Александр Антоненко, Занда Шведе и другие артисты.

Рижский оперный фестиваль завершится 20 июня гала-концертом под музыкальным руководством Мартиньша Озолиньша, в котором примут участие хор Латвийской национальной оперы и приглашенные артисты фестиваля.

Читайте нас также:
#фестиваль #Рига #культура #музыка #опера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Беспредел - театр «Дайлес» заставляет зрителей заклеивать объективы телефонов
Изображение к статье: Артефакты, возвращенные Италии. Фото: Agnese Sbaffi / Artforum
Изображение к статье: Вступили в силу новые правила проведения кинопремии «Оскар»
Изображение к статье: В Латвии выделят €1,3 млн на кино: в производство запустят 14 новых фильмов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика
Изображение к статье: Планеты Марс и Земля в космосе
Техно
Изображение к статье: Пулеметная установка на джипе
Политика
Изображение к статье: Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в незаконном использовании ее лица в «Аватаре»
Культура &
Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео