После реконструкции здания Латвийской Национальной Оперы в июне состоится Рижский оперный фестиваль состоится в июне, сообщили LETA представители ЛНО.

В программу фестиваля войдут как новые постановки этого сезона, так и репертуарные выступления латвийских и зарубежных солистов. Несколько приглашенных артистов выступят в Риге впервые.

В этом году фестиваль откроется 4 июня премьерой новой постановки оперы Пуччини «Богема». Новая постановка будет создана главным дирижером Эстонской национальной оперы Арво Вольмером и режиссером Лаурой вместе с ее творческой группой. В постановке также примет участие французский художник-постановщик и художник по свету Фабьен Леде, для которого это будет первая работа в ЛНО.

В программу фестиваля также включены оперы «Сельская честь», «Любовный напиток», «Кармен» и «Аида», а также балетные спектакли «Пер Гюнт», «Кактусы», «Казанова», «Спящая красавица» и «Антония # Силмачи».

В фестивале примут участие несколько всемирно известных солистов, в том числе украинский тенор Дмитрий Попов, британский тенор Адам Смит, американский бас-баритон Кристиан ван Хорн, а также латвийские оперные певцы Александр Антоненко, Занда Шведе и другие артисты.

Рижский оперный фестиваль завершится 20 июня гала-концертом под музыкальным руководством Мартиньша Озолиньша, в котором примут участие хор Латвийской национальной оперы и приглашенные артисты фестиваля.