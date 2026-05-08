Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

airBaltic распространила важное сообщение для пассажиров 0 12540

Бизнес
Дата публикации: 08.05.2026
LETA
Изображение к статье: самолеты

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" продолжает восстанавливать работу системы бронирования полетов на своем сайте, говорится в сообщении компании на платформе "X".

В авиакомпании отмечают, что отдельные пользователи все еще могут сталкиваться с трудностями, пока техническая команда партнеров "airBaltic" продолжает работу над полным восстановлением системы.

В случае неясностей пассажиров просят связаться с колл-центром "airBaltic" по телефону +371 6700 6006 или подать запрос в разделе "свяжитесь с нами" на сайте "airBaltic".

Как сообщалось, с четверга, 7 мая, на сайте "airBaltic" нарушены онлайн-регистрация на рейсы и бронирование билетов, сказано в сообщении компании на платформе "X".

Читайте нас также:
#пассажиры #airbaltic
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
2
2
3
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Приехали...
Изображение к статье: За нарушения конкуренции при распространении кофейных автоматов три предприятия оштрафованы на полмиллиона
Изображение к статье: Rietumu Banka начинает осуществлять платежи в долларах США, установив корреспондентские отношения с Deutsche Bank
Изображение к статье: Ставки растут: Латвия взяла в долг еще 50 миллионов евро

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика
Изображение к статье: Планеты Марс и Земля в космосе
Техно
Изображение к статье: Пулеметная установка на джипе
Политика
Изображение к статье: Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в незаконном использовании ее лица в «Аватаре»
Культура &
Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео