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В Северной Корее призвали США отказаться от агрессивных намерений 0 203

В мире
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
В Северной Корее призвали США отказаться от агрессивных намерений
ФОТО: Global Look Press

Минобороны Северной Кореи призвало США отказаться от агрессивных намерений.

Министерства обороны Северной Кореи сообщило, что последовательный отказ Соединенных Штатов от агрессивных намерений и военных угроз в адрес других государств является единственным надежным способом обеспечения своей безопасности. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В КНДР считают, что причина существования и нарастания «внешней угрозы» для материковой части Штатов заключается не в действиях других стран, а в проводимой Вашингтоном политике военного давления и гегемонии. В Пхеньяне осудили попытки американских властей оправдать масштабную модернизацию вооружений.

«Надежный путь для гарантирования безопасности материковой части США заключается не в безрассудном увеличении военных сил, а в последовательном отказе от военной угрозы», — говорится в заявлении агентства.

Помимо этого, Пхеньян заверил, что продолжит укреплять свои силы сдерживания войны в ответ на растущую милитаризацию региона со стороны Штатов.

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