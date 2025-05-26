Прекратите! Мерц пригрозил стране ЕС лишением денег

Германия готова рассмотреть вопрос о приостановке финансирования Словакии Европейским союзом (ЕС) за отклонение страны от «общего направления» объединения. Об этом на конференции WDR Europaforum заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Bloomberg.

«Всегда есть возможность забрать у них европейские средства. Если это будет необходимо, мы будем действовать», — предупредил он.

Мерц также раскритиковал Венгрию, которая уже потеряла значительную часть финансирования ЕС, и напомнил, что страны ЕС будут сталкиваться с последствиями несоблюдения законов и норм блока.

Ранее Мерц заявил, что Германия и союзники по НАТО готовы защищать каждый дюйм территории альянса. «Любой, кто бросает вызов НАТО, должен знать, что мы готовы», — предупредил он.