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Прекратите! Мерц пригрозил стране ЕС лишением денег 4 1831

В мире
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Прекратите! Мерц пригрозил стране ЕС лишением денег
ФОТО: Global Look Press

Мерц пригрозил Словакии лишением денег за отклонение от политики ЕС.

Германия готова рассмотреть вопрос о приостановке финансирования Словакии Европейским союзом (ЕС) за отклонение страны от «общего направления» объединения. Об этом на конференции WDR Europaforum заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Bloomberg.

«Всегда есть возможность забрать у них европейские средства. Если это будет необходимо, мы будем действовать», — предупредил он.

Мерц также раскритиковал Венгрию, которая уже потеряла значительную часть финансирования ЕС, и напомнил, что страны ЕС будут сталкиваться с последствиями несоблюдения законов и норм блока.

Ранее Мерц заявил, что Германия и союзники по НАТО готовы защищать каждый дюйм территории альянса. «Любой, кто бросает вызов НАТО, должен знать, что мы готовы», — предупредил он.

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#демократия #словакия # германия
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(4)
  • A
    Aleks
    27-го мая

    Похоже,что при Москве было больше свобод,чем при Брюсселе. Но ,видимо,в то время нельзя было коммунистам,комсомольцам и чекистам украсть столько,сколько они уворовали за годы независимости от Брюсселя в обмен на уничтожение всего и вся,что было в стране.

    2
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  • AG
    Aleks Gurik
    27-го мая

    В ЕС демократией уже и не пахнет . Прямой шантаж . А накой нужен такой союз ?

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    2
  • З
    Злой
    27-го мая

    Я бы на месте словацкого лидера плюнул ему в рожу.

    18
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