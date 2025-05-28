Трамп еще не принял решение о новых санкциях против России, но уже теряет терпение по отношению к Путину, пишет издание Politico, ссылаясь на источники в администрации США.

Politico: Терпение Трампа к Путину - на исходе Ол Президент США Дональд Трамп теряет терпение по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, но еще не принял решение о дальнейших действиях, сообщило во вторник, 27 мая, американское издание Politico. "Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который проложил перед ним Трамп", - цитирует оно слова неназванного представителя администрации США.

Politico напоминает о резких заявлениях Трампа в адрес Путина в последние дни - "совершенно спятивший" и "играющий с огнем". При этом главе Белого дома еще предстоит решить, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление российских ударов по Украине, указали четыре официальных лица США, с которыми побеседовало Politico.

Мнения о возможных санкциях Трампа разделились

Между тем Курт Волкер, занимавший должность спецпредставителя США по Украине во время первого президентского срока Дональда Трампа, выразил серьезные сомнения в том, что американский президент когда-либо введет масштабные санкции против Москвы. "У него было так много возможностей сделать это, но он всегда от них уклонялся", - заявил Волкер.

В свою очередь Фред Флейц, заместитель директора аналитического центра America First Policy Institute, созданного в 2021 году бывшими сотрудниками администрации Трампа, считает возможным ужесточение Вашингтоном санкций против РФ. "В течение следующего месяца или шести недель наступит время, когда Трамп может прекратить переговоры и ввести жесткие санкции", - заявил он.

По словам собеседников Politico, в администрации США и вне ее есть те, кто говорили Трампу о вреде, наносимом санкциями американскому бизнесу, а также о том, что они могут оттолкнуть Россию от переговоров. Однако ужесточение санкций поддерживают часть республиканцев в Конгрессе, в том числе лидеры республиканцев в Сенате, пишет далее издание.

Резкие высказывания Трампа о Путине

Как отмечала ранее газета The Wall Street Journal, мнение Дональда Трампа о Владимире Путине начало меняться после телефонного разговора на прошлой неделе, во время которого Путин дал понять Трампу, что не готов к прекращению огня в Украине.

После массированного удара РФ по Украине 25 мая Трамп заявил, что Путин "совершенно спятил". "Мы ведем переговоры, а он в это время запускает ракеты по Киеву и другим городам. Мне это совсем не нравится", - заявил Трамп. 27 мая он написал в соцсети Truth Social: "Чего Владимир Путин не понимает, так это то, что, если бы не я, с Россией уже случилось бы много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ плохих. Он играет с огнем".