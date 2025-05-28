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Схемы ядерных баз России попали в открытый доступ 0 835

В мире
Дата публикации: 28.05.2025
Deutsche Welle
Схемы ядерных баз России попали в открытый доступ

В интернет утекли миллионы документов о секретных ядерных объектах в России. Достоянием журналистов стали полные схемы одной из баз ракетных войск стратегического назначения.

В России произошла крупная утечка данных о секретных ядерных объектах, в результате которой в открытом доступе оказались два миллиона документов, включая полные схемы одной из баз ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в городе Ясный, сообщили в среду, 28 мая, датские журналисты Danwatch и германское издание Der Spiegel.

На основании этих данных, отмечает Danwatch, можно оценить масштабы модернизации военной ядерной инфраструктуры на самых охраняемых объектах России. Как видно из документов, базы в массовом порядке сносились и отстраивались заново, возводились сотни новых казарм, сторожевых вышек, центров управления, складов и подземных тоннелей.

Эксперты называют утечку документов "абсолютно невероятной", отмечая, что прежде они не видели ничего подобного в открытом доступе.

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#базы #утечка
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