Макрон призвал страны Азии и Европы объединиться в «коалицию независимых». Это против кого?

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил США и страны Индо-Тихоокеанского региона об опасности двойных стандартов, если они, сосредоточившись на потенциальном конфликте с Китаем, отажутся поддерживать Украину.

Соперничество между Китаем и США и растущая между ними напряжённость - "серьёзная геополитическая проблема для всего мира", а значит малым странам следует взять на себя ответственность и начать действовать. Такие слова прозвучали из уст Эммануэля Макрона, который выступил с программной речью на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Президент Франции призвал страны Европы и Юго-Восточной Азии сформировать "коалицию независимых", которая руководствовалась бы принципом верховенства права и действовала без систематического согласования с позициями Вашингтона или Пекина. Согласно Макрону, в новый альянс вошли бы страны, "преисполненные решимости не поддаваться прихотям или жадности других".

"Мы сталкиваемся с вызовом со стороны ревизионистских стран, которые стремятся создать под видом сферы влияния сферу принуждения" - настаивал Эммануэль Макрон.

Примечательно, что речь была произнесена в присутствии министра обороны США Пита Хегсета.

Политика "двойных стандартов" в отношении Украины и Тайваня

В последнее время в Белом доме активно обсуждают возможность вывода войск из Европы, чтобы разместить их ближе к Китаю.

Макрон убеждён: отказ от помощи Украине подорвёт доверие к США и их позиции в деле сдерживания потенциального конфликта между Китаем и Тайванем.

"Если вы считаете, что России можно позволить захватить часть территории Украины без каких-либо ограничений, без каких-либо сдерживающих факторов, без какой-либо реакции мирового сообщества, то как вы будете реагировать, если что-то произойдёт на Тайване? Что вы будете делать в тот день, когда что-то случится?" - спросил он в своей речи.

Конфликт между Пекином и Вашингтоном обостряется. США пригрозили Китаю трёхзначными пошлинами. В регионе царит неопределённость в отношении приверженности США безопасности Тайваня, которому также грозят 32%-ные американские тарифы.

Китай считает Тайвань своей территорией Председатель КНР Си Цзиньпин не исключал возможности захватить его силой. Китай регулярно посылает военные самолеты и корабли к острову, проводит возле него боевые учения.

США проводят "свободную и открытую индо-тихоокеанскую политику", которая включает в себя регулярное плавание военных кораблей через Тайваньский пролив и в Южно-Китайском море.