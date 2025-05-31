NYT: Илон Маск принимал грибы-галлюциногены во время президентской кампании Трампа

Маск, как утверждается, говорил своему окружению, что употребляет так много кетамина, что это болезненно сказывается на его мочевом пузыре. Кроме того, на частных вечеринках он принимал экстази и грибы-галлюциногены, пишет NYT.

По данным газеты, Маск носил с собой коробку с медикаментами, в которой было порядка 20 таблеток, в том числе в маркировкой стимулятора центральной нервной системы Адералл.

Продолжал ли Маск употреблять наркотики, когда возглавил при Трампе Департамент эффективности правительства США (DOGE), неизвестно, пишет NYT. Однако, отмечает газета, он «демонстрировал непредсказуемое поведение, оскорбляя членов кабинета министров, жестикулируя как нацист и искажая свои ответы в постановочном интервью».

Ни Маск, ни его адвокат не ответили на просьбу журналистов о комментарии. Ранее бизнесмен говорил, что кетамин ему прописали врачи от депрессии, и он принимал его примерно каждые две недели.

До этого Илон Маск не раз критиковал The New York Times, называя газету «чистой пропагандой»