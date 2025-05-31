Шедшее в Россию судно село на мель между Данией и Швецией

Грузовое судно Meshka, шедшее в Россию под флагом Панамы, село на мель в проливе Эресунн между Данией и Швецией. По данным СМИ, на борту нет груза, утечки топлива не произошло.

Грузовое судно Meshka под флагом Панамы село на мель в проливе Эресунн (Зунд) между Данией и Швецией в субботу, 31 мая. Об этом сообщает ряд шведских СМИ, в том числе канал Шведского телевидения Sveriges Television (SVT), со ссылкой на береговую охрану.

Судно шло без груза

Там заявили, что на борту 24 человека и нет груза. Как пишет газета Dagens Nyheter, осадка судна - 7 метров, а глубина на отмели - всего 3 метра. При этом судно не набирает воду и не погружается в море. По данным Sweden Herald, на борту более 930 тысяч литров топлива. Сообщений о его утечке не поступало.

К судну длиной 180 метров подошел катер шведской береговой охраны. Там заявили, что экипаж допросят, чтобы выяснить причины инцидента. Незадолго до посадки на мель судно получило предупреждение о том, что движется по неверному курсу, пишут СМИ.

Севшее на мель судно Meshka и корабль береговой охраныСевшее на мель судно Meshka и корабль береговой охраны

Ширина пролива Зунд в этом месте составляет всего 15 км. В нескольких километрах от места ЧП находится Эресуннский мост, который соединяет Копенгаген и шведский город Мальмё.

Судно не входит в список "теневого флота"

Meshka - балкер или навалочник, то есть перевозит грузы, которые погружают на борт насыпью или навалом. Это может быть зерно, уголь, руда, цемент. Meshka не входит в список судов "теневого флота" РФ, перевозящих российскую нефть. Судно шло в российский порт Высоцк, где находится в том числе и нефтяной терминал.

По данным отраслевого портала MarineTraffic, последней остановкой судна был порт Таррагона в Испании. Портал VesselFinder пишет, что ранее оно заходило в порты Триполи и Туапсе.