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Центр оборонных инвестиций Эстонии заказывает покосы на миллионы евро 0 531

В мире
Дата публикации: 01.06.2025
Postimees
Центр оборонных инвестиций Эстонии заказывает покосы на миллионы евро
ФОТО: pixabay

Центр государственных оборонных инвестиций объявил государственный тендер на сумму 2,3 млн евро, в рамках которого планируется заказать услуги по фрезерованию и различные работы по благоустройству, пишет Postimees.

Основная цель закупки - фрезерование пней, порубочных остатков, лесоматериалов, а при необходимости и растительности, а также регулярный покос и санитарная обработка кустарника на объектах по всей Эстонии. Заказчик по договору вправе дополнительно заказывать другие услуги по уходу за ландшафтом и мелиорации (например, выкорчевка и захоронение пней, мелкие рубочные работы, обрезка кустов, вывоз и складирование либо утилизация лесоматериалов, выравнивание фрезерованных площадей, культивация, подготовка пастбищ, посев травосмеси, земляные работы, очистка и обустройство канав, расчистка приграничных зон и установка пограничных знаков и др.), описания которых отсутствуют в техническом задании.

По словам представителя Центра государственных оборонных инвестиций Крисмара Росина, на услуги по фрезерованию и покосу травы на сумму 2,3 млневро заключен четырехлетний рамочный договор. Второй стороной договора выступает также Силы обороны, в ведении которых по всей Эстонии находятся многочисленные объекты и земельные участки военного назначения.

"Это значит, что договор не обязывает заказывать услуги на всю указанную сумму, а лишь предоставляет возможность при необходимости заказывать их в пределах этой суммы. Фактическая стоимость услуги будет зависеть от конкретных заказов. Заключение рамочного соглашения позволяет быстрее получать необходимые услуги при возникновении потребности", - сказал Росин.

"Для того чтобы Силы обороны Эстонии могли отрабатывать задачи по защите страны и развивать как новые, так и существующие военные возможности - например, артиллерийские стрельбы или маневры танков, - созданы специальные полигоны. По всей Эстонии под управлением Центра государственных оборонных инвестиций находится около 35 000 гектаров полигонов, - рассказал Росин. - Хороший пример - центральный полигон Сил обороны площадью 11 951 гектар, где недавно появилась новая тренировочная площадка бронетехники. Учения с бронетранспортерами и танками требуют открытых пространств: на тренировочной площадке не должно быть кустарников, чтобы в ходе учений можно было следить за направлением огня, корректировать его по необходимости и адаптировать сценарий занятий. Услуги по фрезерованию и покосу позволяют поддерживать полигоны в порядке, обеспечивать видимость и безопасность - снижать риск возникновения пожаров и давать военной технике лучший обзор на сложных участках", - добавил Росин.

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#эстония #закупки #оборона
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