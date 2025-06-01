Евросоюз планирует ввести «порнопаспорта» - что за...

Евросоюз планирует ввести в июле обязательное для всех приложение, с помощью которого будет проверяться возраст пользователей. Новшество должно оградить несовершеннолетних от доступа к порнографическим сайтам и другому контенту с возрастными ограничениями.

По данным Financial Times, в июле в Европе введут так называемый «порнопаспорт» – приложение для проверки возраста, обязательное при попытке зайти на порносайты. Оно также будет блокировать доступ несовершеннолетних к сайтам с азартными играми, продажей алкоголя и другим контентом с возрастными ограничениями.