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Евросоюз планирует ввести «порнопаспорта» - что за... 0 557

В мире
Дата публикации: 01.06.2025
BNS
Евросоюз планирует ввести «порнопаспорта» - что за...

Евросоюз планирует ввести в июле обязательное для всех приложение, с помощью которого будет проверяться возраст пользователей. Новшество должно оградить несовершеннолетних от доступа к порнографическим сайтам и другому контенту с возрастными ограничениями.

По данным Financial Times, в июле в Европе введут так называемый «порнопаспорт» – приложение для проверки возраста, обязательное при попытке зайти на порносайты. Оно также будет блокировать доступ несовершеннолетних к сайтам с азартными играми, продажей алкоголя и другим контентом с возрастными ограничениями.

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#порно #ограничения
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