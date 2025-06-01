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Обряд изгнания демонов закончился для гражданки США уголовным делом 1 369

В мире
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Кадр: cbs12.com

Кадр: cbs12.com

В США арестовали расправившуюся над сыном в ходе изгнания демонов женщину.

В США 41-летняя жительница штата Флорида была арестована по делу о расправе над 6-летним сыном.

По данным СМИ, Ронду Паулис попала под подозрение через 12 дней после исчезновения сына, когда его останки обнаружили полицейские. Изучая личность матери, они обратили внимания на множество странных религиозных постов в соцсетях. На допросе женщина рассказала шерифу, что верит в Бога и он повелел ей изгнать демонов из тела сына.

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(1)
  • bt
    bory tchist
    1-го июня

    .. a какого лешего вы (вв) лезете и пишите, что – вытворяется в США (?) в вашей океймаленькой Латвии таких демонов-неграждан – пруд пруди !

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