В США 41-летняя жительница штата Флорида была арестована по делу о расправе над 6-летним сыном.

По данным СМИ, Ронду Паулис попала под подозрение через 12 дней после исчезновения сына, когда его останки обнаружили полицейские. Изучая личность матери, они обратили внимания на множество странных религиозных постов в соцсетях. На допросе женщина рассказала шерифу, что верит в Бога и он повелел ей изгнать демонов из тела сына.