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Послание России: Великобритания готова сражаться с РФ 1 1626

В мире
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Послание России: Великобритания готова сражаться с РФ
ФОТО: Global Look Press

Великобритания развивает военно-промышленный комплекс строительством новых фабрик и готова сражаться с Россией в будущем.

Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили, передает BBC.

«Это также послание Москве. Это Британия стоит за тем, чтобы сделать наши Вооруженные силы сильнее, (...) и это часть нашей готовности сражаться, если потребуется», — высказался глава британского Минобороны.

Хили прокомментировал решение правительства Великобритании вложить 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в строительство шести фабрик по производству оружия. Он также рассказал о планах Лондона вкладывать в производство боеприпасов до шести миллиардов фунтов в год в течение созыва парламента. Министр подчеркнул, что планирующийся к публикации стратегический обзор обороны Британии обозначит «новую эру угроз» для страны.

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(1)
  • A
    Aleks
    1-го июня

    Масоны Англии готовы сражаться с масонами России и народы верят,когда их правительства разворовывают страны,но верующих становится все меньше и меньше. Что самое интересное,что все ж на виду ,но многие до сих пор верят,что Россия -это враг Запада... Пива надо пить меньше-отупляет.

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