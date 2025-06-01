После победы ПСЖ в ЛЧ в Париже случились беспорядки

После исторической победы клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов в Париже случились беспорядки. Полиция задержала почти 300 человек.

В ходе празднования первой в истории футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) победы в Лиге чемпионов УЕФА - самом престижном клубном турнире Европы - полиция Парижа по состоянию на 3.00 ночи на воскресенье, 1 июня, задержала 294 человека. Об этом пишет сайт BFMTV.

В столице Франции развернуты "огромные" силы безопасности, мобилизованы 5400 сотрудников полиции и жандармов, сообщает BFMTV. Стражи порядка производят аресты, в основном, за применение болельщиками зажигательных веществ. Кроме того, по данным полиции, несколько человек ворвались в обувной магазин на Елисейских полях и разграбили его. В результате этого инцидента арестовано 30 человек.

В Гренобле автомобиль врезался в толпу, есть раненые Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля в центре города Гренобль во время празднования победы ПСЖ. По данным местной префектуры, ранены четыре человека из одной семьи, состояние двоих характеризуется как тяжелое. По данным издания Le Dauphiné, их сбил водитель, ехавший на большой скорости по трамвайным путям и "попытавшийся развернуться, используя ручной тормоз".

"Транспортное средство, по всей видимости, потеряло управление, в результате чего произошел наезд на четырех человек, двое из которых получили серьезные травмы", - подтвердили в префектуре агентству AFP, добавив, что водитель сдался полиции и находится под стражей. Источник, знакомый с материалами дела, подтвердил, что случившееся не было преднамеренным действием.

Разгромная победа ПСЖ в Лиге чемпионов УЕФА

Поздно вечером 31 мая "Пари Сен-Жермен" одолел в финале Лиги чемпионов сезона 2024/25 итальянский клуб "Интер" с разгромным счетом 5:0. Главный и заключительный матч еврокубкового сезона состоялся на "Арене Мюнхен" - впервые с 2012 года.

ПСЖ стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА впервые в своей истории и во второй раз в истории Франции. Ранее этот престижный трофей удавалось завоевать только одному французскому клубу - "Марселю" - в 1993 году. Примечательно, что и та победа также досталась в матче на стадионе в Мюнхене.