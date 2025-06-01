В Швеции заявили об испытаниях нового истребителя для войны с Россией

Шведский оборонный производитель Saab проведет испытания нового беспилотного истребителя для войны с Россией. Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

В беседе с изданием генеральный директор компании Микаэль Йоханссон заявил, что испытания начнутся в 2026 году. Он отметил, что новые истребители смогут поражать цели глубоко на территории страны противника. В настоящий момент компания Saab близка к созданию такого летательного аппарата.