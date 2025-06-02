Эксперт: шансы на разрешение торгового спора между США и ЕС из-за тарифов невелики

Брюссель и Вашингтон вряд ли скоро увидят свет в конце туннеля, в котором оказались с середины марта после введения американских тарифов на сталь и алюминий, заявил в интервью Euronews Игнасио Гарсия Берсеро - бывший высокопоставленный чиновник ЕС, эксперт аналитического центра Bruegel.

"Мне кажется совершенно очевидным, что если США не готовы принять меры для существенного смягчения последствий тарифов на сталь, алюминий и автомобили, нет возможности достичь какого-либо соглашения путем переговоров", - сказал Гарсия Берсеро в частности.

"Повышение американских тарифов на сталь и алюминий ужесточает позицию США, а это - единственная страна, способная принять решение о том, как выйти из кризиса", добавляет он.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о повышении с 4 июня введённых в середине марта на сталь и алюминий тарифов, включая импорт из ЕС, с 25% до 50%. Эта ставка дополняет 25-процентные тарифы на автомобили и 10-процентные пошлины на весь импорт ЕС.

Однако 28 мая Суд США по международной торговле постановил, что чрезвычайный закон, на который ссылался Трамп, не давал ему односторонних полномочий на введение 10-процентных тарифов, и распорядился немедленно заблокировать их.

На следующий день апелляционный суд США приостановил решение суда низшей инстанции, чтобы рассмотреть апелляцию правительства 9 июня.

При этом 25-процентные тарифы на сталь, алюминий и автомобили не были оспорены судьями, поскольку основаны на другом законе, касающемся национальной безопасности.

В настоящее время США проводят несколько расследований на той же правовой основе в отношении фармацевтической, полупроводниковой и авиационной промышленности, что может привести к введению дальнейших американских тарифов.

"США уже дали понять, что не готовы что-либо предпринимать в отношении 10-процентных тарифов, которые в любом случае оспариваются американским судом, - считает Гарсия Берсеро. - И теперь, похоже, не так просто сделать что-либо по другим ставкам, опирающимся на соображения национальной безопасности - тарифам на сталь, алюминий и автомобили или их части", - пояснил бывший чиновник ЕС.

Эксперт признаётся, что "не видит возможности достичь какого-либо соглашения". Поэтому, по его мнению, "ЕС необходимо принять меры по восстановлению баланса, по крайней мере, в отношении стали, алюминия, автомобилей и запчастей к ним".

Крайний срок приближается

ЕС приостановил до 15 июля действие первого списка американских товаров на сумму в 21 млрд евро в качестве ответной меры на тарифы США на сталь и алюминий. Эта мера была принята в ответ на решение Трампа о 90-дневной паузе в торговом конфликте до 9 июля.

Параллельно до 10 июня в Брюсселе обсуждают второй пакет мер в отношении американских товаров на сумму в 95 млрд евро. Это ответ на 25-процентные тарифы на автомобили и 10-процентные на импорт из ЕС, они будут введены, если переговоры с США провалятся.

Дополнительные контрмеры в отношении стали и алюминия должны принять страны-члены ЕС. После того как 10 дней назад переговоры между Брюсселем и Вашингтоном начались, президент США пригрозил ввести 50-процентные тарифы на весь импорт из ЕС. Однако телефонный разговор между Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ослабил давление, обе стороны дали обещание "ускорить" торговые переговоры.

В Брюсселе заявили, что не изменили предложения на переговорах, которое включает в себя нулевые тарифы на все промышленные товары и покупку некоторых стратегических товаров США, таких как энергоносители, искусственный интеллект и сельскохозяйственная продукция.

"Я не оптимист. Но, возможно, это правильная тактика: продолжать обсуждение и посмотреть, появится ли наконец желание у США положить что-то на стол", - заключает Гарсия Берсеро.