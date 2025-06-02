Baltijas balss logotype

ЕС и США обсудили координацию новых санкций против РФ 0 463

В мире
Дата публикации: 02.06.2025
Deutsche Welle
ЕС и США обсудили координацию новых санкций против РФ

Глава Еврокомиссии после встречи с сенатором США Грэмом, готовящим новый пакет санкций против РФ, подчеркнула важность совместного давления на Россию, продолжающую войну в Украине.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) обсудила в Берлине дальнейшее усиление санкций против России с сенатором США Линдси Грэмом. Глава брюссельского ведомства надеется, что уже "очень скоро" сможет сообщить, "что было согласовано касательно санкций и сотрудничества с США по этому вопросу", сказала журналистам представитель ЕК в понедельник, 2 июня.

Глава ЕК: Воздействие санкций резко возрастет, если они будут совместными Сама фон дер Ляйен написала в соцсети X о "хорошей дискуссии" с Грэмом и указала, что ЕС в настоящее время готовит 18-й пакет санкций в отношении России, уже четвертый год продолжающей полномасштабную войну против Украины. По ее словам, речь идет о "жестких санкциях, включающих снижение предельной цены на российскую сырую нефть". Кроме того, обсуждаются меры в отношении инфраструктуры газопровода "Северный поток" и российского банковского сектора.

"Если эти шаги будут предприняты совместно с мерами США, это резко увеличит общее воздействие наших санкций", - добавила она. Фон дер Ляйен подчеркнула, что "давление на Россию работает, поскольку Кремль не понимает ничего другого". По ее словам, Грэм намерен представить законопроект о новых санкциях в Сенате на следующей неделе. Предыдущий санкционный пакет ЕС был введен в мае и включал в числе прочего меры против российского "теневого" флота.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) после встречи с Грэмом подчеркнул, что США и Европа проводят общую линию в политике в отношении президента РФ Владимира Путина. Он согласился с американским сенатором в необходимости продолжать давление на Кремль. "Путин должен наконец согласиться на немедленное и безоговорочное прекращение огня и сесть за стол переговоров", - добавил немецкий министр.

Сенатор Грэм возглавляет подготовку новых санкций в США

Между тем в конце мая, несмотря на провал попытки достичь прекращения огня в Украине, президент США Дональд Трамп отказался вводить новые санкции против России, чтобы не навредить переговорному процессу о прекращении войны в Украине.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм возглавляет подготовку очередного пакета санкций США против России, в который могут также включить меры, направленные против импортеров российской нефти и другого сырья. 1 июня он вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, являющимся соавтором законопроекта об ужесточении санкций, встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Ранее оба сенатора встретились также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте нас также:
#сша #евросоюз #санкции против россии
1
0
0
8
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 169
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 314
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам 345
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана 1 436

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 169
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 229
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 260
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 593
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 315
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 194
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 169
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 229
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 260

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео