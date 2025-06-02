ЕС и США обсудили координацию новых санкций против РФ

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) обсудила в Берлине дальнейшее усиление санкций против России с сенатором США Линдси Грэмом. Глава брюссельского ведомства надеется, что уже "очень скоро" сможет сообщить, "что было согласовано касательно санкций и сотрудничества с США по этому вопросу", сказала журналистам представитель ЕК в понедельник, 2 июня.

Глава ЕК: Воздействие санкций резко возрастет, если они будут совместными Сама фон дер Ляйен написала в соцсети X о "хорошей дискуссии" с Грэмом и указала, что ЕС в настоящее время готовит 18-й пакет санкций в отношении России, уже четвертый год продолжающей полномасштабную войну против Украины. По ее словам, речь идет о "жестких санкциях, включающих снижение предельной цены на российскую сырую нефть". Кроме того, обсуждаются меры в отношении инфраструктуры газопровода "Северный поток" и российского банковского сектора.

"Если эти шаги будут предприняты совместно с мерами США, это резко увеличит общее воздействие наших санкций", - добавила она. Фон дер Ляйен подчеркнула, что "давление на Россию работает, поскольку Кремль не понимает ничего другого". По ее словам, Грэм намерен представить законопроект о новых санкциях в Сенате на следующей неделе. Предыдущий санкционный пакет ЕС был введен в мае и включал в числе прочего меры против российского "теневого" флота.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) после встречи с Грэмом подчеркнул, что США и Европа проводят общую линию в политике в отношении президента РФ Владимира Путина. Он согласился с американским сенатором в необходимости продолжать давление на Кремль. "Путин должен наконец согласиться на немедленное и безоговорочное прекращение огня и сесть за стол переговоров", - добавил немецкий министр.

Сенатор Грэм возглавляет подготовку новых санкций в США

Между тем в конце мая, несмотря на провал попытки достичь прекращения огня в Украине, президент США Дональд Трамп отказался вводить новые санкции против России, чтобы не навредить переговорному процессу о прекращении войны в Украине.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм возглавляет подготовку очередного пакета санкций США против России, в который могут также включить меры, направленные против импортеров российской нефти и другого сырья. 1 июня он вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, являющимся соавтором законопроекта об ужесточении санкций, встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Ранее оба сенатора встретились также с президентом Украины Владимиром Зеленским.