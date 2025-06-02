В 600-й день с начала войны и удержания 58 заложников в плену, резиденция президента была подсвечена жёлтым цветом — как символ надежды и единства..
Французские санкции помогают только ХАМАС.
"Крестовый поход президента Франции Макрона против еврейского государства продолжается", - заявил официальный телеграм-канал МИД Израиля.
Факты не интересуют Макрона, указывает "Израиль по-русски". Никакой гуманитарной блокады нет. Это наглая ложь. В настоящее время Израиль содействует ввозу помощи в Газу посредством двух параллельных усилий.
На первом направлении на этой неделе в Газу из Израиля уже въехало около 900 грузовиков с гуманитарной помощью. Сотни этих грузовиков все еще ждут, когда ООН заберет и распределит их грузы в Газе.
На втором направлении "Гуманитарный фонд Газы", который начал работать на этой неделе, уже распределил два миллиона обедов и десятки тысяч пакетов помощи.
Эта прямая помощь населению Газы — в обход ХАМАСа — уже меняет ситуацию на местах и может серьезно ударить по террористам и сократить сроки войны. Но вместо того, чтобы оказывать давление на террористов-джихадистов, Макрон хочет вознаградить их палестинским государством. Нет сомнений, что национальным днем этого государства террора станет 7 октября.
"И именно против Израиля — подвергающегося атакам с нескольких фронтов в попытке его уничтожить — Макрон стремится ввести санкции. ХАМАС, со своей стороны, уже похвалил заявления Макрона. ХАМАС знает, за что", - подчеркивает "Израиль по-русски".
Между тем, Джон Келли, и.о. заместителя представителя США в Организации Объединенных Наций, заявил:
«Соединенные Штаты поддерживают Израиль, однозначно отвергая любые попытки одностороннего признания палестинского государства или навязывания Израилю условий, что стало бы бессовестной наградой за гнусное нападение ХАМАСа на Израиль, в результате которого были убиты и жестоко похищены израильтяне и американцы».
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