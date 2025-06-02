"Крестовый поход президента Франции Макрона против еврейского государства продолжается", - заявил официальный телеграм-канал МИД Израиля.

Факты не интересуют Макрона, указывает "Израиль по-русски". Никакой гуманитарной блокады нет. Это наглая ложь. В настоящее время Израиль содействует ввозу помощи в Газу посредством двух параллельных усилий.

На первом направлении на этой неделе в Газу из Израиля уже въехало около 900 грузовиков с гуманитарной помощью. Сотни этих грузовиков все еще ждут, когда ООН заберет и распределит их грузы в Газе.

На втором направлении "Гуманитарный фонд Газы", который начал работать на этой неделе, уже распределил два миллиона обедов и десятки тысяч пакетов помощи.

Эта прямая помощь населению Газы — в обход ХАМАСа — уже меняет ситуацию на местах и может серьезно ударить по террористам и сократить сроки войны. Но вместо того, чтобы оказывать давление на террористов-джихадистов, Макрон хочет вознаградить их палестинским государством. Нет сомнений, что национальным днем этого государства террора станет 7 октября.

"И именно против Израиля — подвергающегося атакам с нескольких фронтов в попытке его уничтожить — Макрон стремится ввести санкции. ХАМАС, со своей стороны, уже похвалил заявления Макрона. ХАМАС знает, за что", - подчеркивает "Израиль по-русски".

Между тем, Джон Келли, и.о. заместителя представителя США в Организации Объединенных Наций, заявил:

«Соединенные Штаты поддерживают Израиль, однозначно отвергая любые попытки одностороннего признания палестинского государства или навязывания Израилю условий, что стало бы бессовестной наградой за гнусное нападение ХАМАСа на Израиль, в результате которого были убиты и жестоко похищены израильтяне и американцы».