Компания «Торговый дом БММ», с которой аффилированы издательства «Рипол Классик» и «Дом историй», разослала по российским книжным магазинам письмо с требованием «незамедлительно прекратить реализацию и возвратить» 37 наименований книг, либо — в случае невозможности возврата — уничтожить оставшиеся экземпляры, предоставив «письменное подтверждение уничтожения». Об этом пишет «Русская служба Би-би-си», ознакомившаяся с документом. Свое требование компания аргументировала «предотвращением неблагоприятных последствий», сославшись на наличие в изымаемых книгах информации, «не соответствующей требованиям российского законодательства». Подлинность письма изданию подтвердили сотрудники двух книжных магазинов.

В списке на изъятие — произведения как зарубежных, так и российских авторов. Среди них — книги лауреата Пулитцеровской премии, американского писателя Джеффри Евгенидеса «Девственницы-самоубийцы» и «Средний пол», сборник «Шутки Жижека» известного философа Славоя Жижека, а также работы Виктора Ерофеева, включая «Русский апокалипсис» и «Энциклопедию русской души». Все книги из списка были выпущены двумя московскими издательствами — «Рипол Классик» и «Дом историй». Совладелец «Рипол Классик» Сергей Макаренков в комментарии «Би-би-си» допустил, что действия «БММ» могут быть связаны с запретом «ЛГБТ-пропаганды». «Я думаю, это связано с законом об ЛГБТ. Скорее всего, это так. Это надо уточнить у „БММ“. <…> Я думаю, это такая же история, как списки „Эксмо“ и так далее. Такие списки везде сейчас будут фигурировать», — отметил он.

Представитель одного из книжных магазинов, получивших письмо, сообщил «Би-би-си», что на момент проверки книг из перечня у них в продаже не оказалось. «Проверили список, у нас таких книг сейчас нет. Если бы были, то проверили бы, что с ними не так. Почему издательство эти книги выбрало, я понятия не имею. У страха глаза велики, и это признак моральной паники, которая сейчас охватила рынок», — добавил собеседник издания.

Рассылка «БММ» с требованием изъятия книг совпала с резонансным уголовным делом об «ЛГБТ-экстремизме», в рамках которого силовики арестовали менеджеров двух известных издательств — Popcorn Books и Individuum. Эти издательства входят в крупнейший российский книжный холдинг «Эксмо». 15 мая московский суд отправил фигурантов дела под домашний арест. Поводом для преследования стали книга «Лето в пионерском галстуке» и другие издания, признанные российскими властями «пропагандой ЛГБТ». По информации «Би-би-си», один из фигурантов «дела издателей» — Павел Иванов, директор по продажам Individuum — ранее работал в «БММ».

Как писала «Новая газета», «Эксмо» после задержания сотрудников разослало в книжные магазины внутреннюю директиву с требованием немедленной утилизации 50 наименований книг. Распоряжение, по данным издания, было подписано генеральным директором издательства и направлено во «все заинтересованные организации».