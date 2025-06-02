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Шестеро раненых при атаке на демонстрантов в Колорадо 0 371

В мире
Дата публикации: 02.06.2025
Deutsche Welle
ФОТО: twitter

Неизвестный бросил зажигательную смесь в еврейских активистов в Боулдере с криком "Свободу Палестине". По данным властей, в результате атаки ранены не менее шести человек. Нападавший задержан, пишет DW.

Не менее шести человек получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины на участников демонстрации еврейской общины в городе Боулдер американского штата Колорадо в воскресенье, 1 июня. Атакованные проводили акцию в поддержку заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС в секторе Газа.

Подробностей о происшествии крайне мало. Глава местной полиции Стивен Редферн не дал определенных ответов на вопросы журналистов. Однако свидетели происшествия, информацию которых проводит агентство dpa, утверждают, что нападавший бросил в толпу бутылку с зажигательной смесью и кричал "Свободу Палестине". Человек, подозреваемый в атаке, задержан, уточнили в полиции.

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование "целенаправленного террористического акта", сообщил в том же день директор ведомства Кэш Патель. По данным полиции, "ожоги и другие травмы" получили люди в возрасте от 67 до 88 лет. "Я осуждаю этот злодейский акт терроризма и молюсь за выздоровление пострадавших", - написал в соцсети Х губернатор штата Джаред Полис.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 54 тысяч палестинцев, а еще свыше 122 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

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