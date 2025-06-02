Российские официальные лица продолжают демонстрировать непримиримую позицию Кремля накануне запланированных на 2 июня переговоров в Стамбуле, что свидетельствует о крайне низкой вероятности достижения на этой встрече каких-либо существенных результатов по установлению мира в Украине. Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечается в отчете, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН 30 мая, что Россия готова воевать с Украиной "столько, сколько потребуется", и что Украина может либо принять мир на российских условиях, либо столкнуться с неизбежным поражением на поле боя. Небензя также сказал, что США якобы "открыли глаза" на "коренные причины" войны в Украине, и повторил требования Путина о прекращении поставок вооружений ВСУ со стороны Запада и остановке мобилизации в Украине в качестве предварительных условий для прекращения огня.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель Путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев также потребовал устранить "коренные причины" конфликта в Украине в англоязычном сообщении в соцсети X 30 мая. Ранее глава МИД России Сергей Лавров определил "коренные причины" войны как расширение НАТО на восток после распада Советского Союза и якобы дискриминацию русскоязычного населения и русской культуры со стороны украинского правительства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация 2 июня будет "той же самой", что и на предыдущих переговорах 15–16 мая: ее возглавит помощник Путина Владимир Мединский, в состав делегации войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Все это свидетельствует об отсутствии у России интереса к добросовестным переговорам. Институт изучения войны (ISW) считает, что Россия стремится затянуть процесс мирных переговоров, чтобы продолжить наступление и добиться дополнительных уступок от Киева и Запада.

В то же время в НАТО не обсуждают требования России к Североатлантическому союзу предоставить письменные гарантии нерасширения НАТО на восток. Об этом Радио Свобода сообщили на условиях анонимности несколько осведомленных сотрудников и дипломатов военного союза, не уполномоченных официально общаться со СМИ.

Источники Радио Свобода отметили, что тема потенциального отказа НАТО от расширения не поднималась ни на одной из последних, а также более давних официальных встреч в рамках Североатлантического альянса. "Возможно, это просто академическая дискуссия", — отметил один из собеседников Радио Свобода, напомнив, что любое решение НАТО принимается консенсусом. Комментируя возможность удовлетворения требования России к НАТО гарантировать отказ от расширения, другой собеседник Радио Свобода отметил: письменное обязательство о нерасширении — "не то, что они (россияне – ред.) могут так просто получить", поскольку право свободно определять, к какому союзу присоединяться, закреплено в ряде международных договоров.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что пока не знает, поддержит ли он введение новых жестких санкций против России в ответ на отказ Кремля пойти на урегулирование вооруженного конфликта в Украине. "Я не знаю. Я должен его увидеть. Мы рассмотрим это", – сказал Трамп журналистам.

Законопроект, предполагающий введение 500-процентных тарифов на товары, которые импортируются из стран, покупающих российскую нефть, в апреле внесли в Конгресс сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Сенатор Линдси Грэм заявил после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, что на следующей неделе Сенат США может начать рассмотрение законопроекта о санкциях. Для принятия закона его должны одобрить Сенат и Палата представителей Конгресса США, а затем подписать президент.