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В Италии извержение вулкана Этна: туристы спасаются бегством по склону горы 3 1352

В мире
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV

На острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна — об этом сообщает издание “The Independent”. В небо над итальянским островом поднялся огромный столб дыма и пепла.

На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно, как люди бегут вниз по склону горы, спасаясь, пока над ними сгущается плотный столб дыма.

Итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии в своем заявлении сообщил, что в кратере происходят мощные стромболианские взрывы — тип извержения, интенсивность которого нарастает.

«За последние часы в районе Пиано Веторе зафиксирован тонкий слой пепла», — говорится в сообщении.

Как отмечают в комментариях к видео: "результаты 30 лет дорогостоящего сокращения выбросов углекислого газа вернулись в атмосферу".

Согласно информации на сайте “Volcanic Discovery”, перед извержением были зафиксированы вулканические землетрясения, которые начались в воскресенье около 22:00 по местному времени и достигли пика незадолго до 1:00 ночи с воскресенья на понедельник.

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#италия #вулканы
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(3)
  • MiU
    Made in USSR
    2-го июня

    Все вулканы Земли (а действующих вулканов порядка тысячи) вырабатывают менее одного процента парниковых газов от того количества, что вырабатывается деятельностью человека...

    4
    27
  • Д
    Дед
    Made in USSR
    2-го июня

    Вы о чем? Человек мал и глуп! ОДИН ВУЛКАН ЗА ЧАС ПРОИЗВОДИТ СТОЛЬКО ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЗА ГОД. Действующих вулканов десятки, практически все в океане, но газы производят, как большие.

    19
    4
  • Д
    Дед
    2-го июня

    30 лет пердячем паром, все жители Европы сокращали парниковые выбросы, жители Латвии портили свои автомобили рапсовым топливом, платили за сажевые фильтры и другие всевозможные налоги на экологию и за час все труды и деньги улетели в атмосферу от Этны.

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