На острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна — об этом сообщает издание “The Independent”. В небо над итальянским островом поднялся огромный столб дыма и пепла. На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно, как люди бегут вниз по склону горы, спасаясь, пока над ними сгущается плотный столб дыма. Итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии в своем заявлении сообщил, что в кратере происходят мощные стромболианские взрывы — тип извержения, интенсивность которого нарастает. «За последние часы в районе Пиано Веторе зафиксирован тонкий слой пепла», — говорится в сообщении. Как отмечают в комментариях к видео: "результаты 30 лет дорогостоящего сокращения выбросов углекислого газа вернулись в атмосферу". Согласно информации на сайте “Volcanic Discovery”, перед извержением были зафиксированы вулканические землетрясения, которые начались в воскресенье около 22:00 по местному времени и достигли пика незадолго до 1:00 ночи с воскресенья на понедельник. #ITALY: New video shows Mount #Etna erupting. pic.twitter.com/zqZHU4FR03 — GRX (@GlobalReportX) June 2, 2025 Читайте нас также: Google News

