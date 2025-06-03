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Шпицберген может стать точкой арктической конфронтации НАТО и России 0 567

В мире
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Военный министр посетил самую северную пивную НАТО.

Военный министр посетил самую северную пивную НАТО.

Официальный Лондон готов использовать архипелаг в гибридной войне.

Внимание вызывает интерес Британии к Шпицбергену: недавно министр обороны Дэвид Лэмми посетил архипелаг в компании со своим норвежским коллегой. В программу визита вошли научно-исследовательская станция в Ню-Олесунне, спутниковая станция SvalSat и хранилище семян «судного дня» в Лонгйире.

"Шпицберген находится на передовой, поддерживая Норвегию, Великобританию и наших важных союзников в понимании геополитических угроз, с которыми мы сталкиваемся... Например, теневой флот России пытается обойти санкции и финансировать войну в Украине. Шпицберген находится в центре усилий по обеспечению того, чтобы Великобритания, Норвегия и наши европейские союзники и партнеры по всему миру могли объединиться и остановить происходящее", - заявил глава военного ведомства Великобритании.

Визит министра на наземную спутниковую станцию SvalSat - также не случаен. Станция может быть задействована для обеспечения операции Nordic Warden - на ней может осуществляться прием и обработка информации с разведывательных спутников, следящих за танкерным флотом, перевозящим российскую нефть.

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Тем более, что ранее SvalSat уже использовалась для поддержки боевых действий ВСУ в зоне специальной военной операции и фактически уже давно является инфраструктурой двойного назначения.

Таким образом, архипелаг Шпицберген, несмотря на его особый международный статус, становится форпостом «гибридных операций» Запада против России на севере.

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