Недавно парламент Эстонии принял поправки к Конституции, лишающие граждан третьих стран, включая Россию и Беларусь, а также лиц без гражданства права голоса на муниципальных выборах. Эти поправки затронут порядка 10% населения страны. Инициаторы реформы объяснили ее необходимость угрозой российского вмешательства в электоральный процесс, оппозиция говорит о предвыборных манипуляциях.

«Предполагалось, что вопрос решится сам собой»

«Восстановив независимость, Эстония приняла такое инклюзивное решение и предоставила право голоса всем постоянно проживающим в стране иностранцам с целью стимулировать их вовлеченность в общество, чтобы в будущем те, кто захотят остаться в стране, получили гражданство», — объясняет в интервью RFI представитель правящей Партии Реформ Евгений Криштафович. По принятой в 1992 году Конституции Эстонии на местных выборах могли голосовать не только граждане страны, но и иностранцы с долгосрочным видом на жительство, старше 16 лет и с постоянным местом жительства в Эстонии.

Эта мера была направлена, в первую очередь, на муниципалитеты, где доля неграждан превышала число жителей-эстонцев. Такая ситуация была и частично остается на северо-востоке страны. «Нарва, Силламяэ, Кохтла-Ярве — города, в которых и сегодня живет до 40% лиц с гражданством не эстонским, как правило, российским, белорусским и украинским и лица с неопределенным гражданством, — объясняет Криштафович. — Тогда, конечно, этот процент был много выше, и этих людей решили не исключать из процесса принятия решений на местном уровне. Предполагалось, что вопрос решится сам собой».

Однако сам собой вопрос решался очень медленно, и за 30 лет доля неграждан хоть и сократилась, но все-таки осталась довольно существенной. Если в первые годы после восстановления независимости в Эстонии проживало около 300 тысяч лиц без эстонского гражданства, то в 2025 году их осталось порядка 200 тысяч из 1,3 миллионов жителей страны. По данным на 2025 год, 77 тысяч жителей Эстонии — граждане России, 63 тысячи — украинцы (большинство из них оказались здесь после начала полномасштабной войны. По данным на 2021 год, в Эстонии проживало 13,4 тысячи украинцев), белорусов — порядка трех тысяч. Еще 60 тысяч — это «неграждане», то есть лица, которые не получили эстонского гражданства после распада СССР, и которые не имеют, по крайней мере, по данным эстонских властей, паспорта какой-либо другой страны.

Новым поводом задуматься над этой проблемой для властей Эстонии стало российское вторжение в Украину в 2022 году. В качестве одной из мер для ограничения влияния большого восточного соседа было решено лишить всех неграждан права голоса на местных выборах. По итогам нескольких месяцев дебатов, 26 марта эстонский парламент Рийгикогу проголосовал за соответствующие поправки к Конституции. Если обладатели паспортов третьих стран, постоянно проживающие в Эстонии (за исключением стран ЕС), лишатся права голоса уже на ближайших выборах в октябре 2025 года, то лица без гражданства еще смогут проголосовать в этом году, но утратят избирательные права со следующих выборов.

«Это было временным решением, направленным на то, чтобы люди интегрировались, — объясняет представитель правящей партии Криштафович. — Сейчас это уже потеряло актуальность: кто хотел, тот эстонское гражданство получил. А люди, которые не получили эстонское гражданство, но уже более 30 лет здесь живут, скорее всего, им российский или серый паспорт по какой-то причине необходим. Например, у них устойчивые связи с Россией и они продолжают туда ездить без визы. Поэтому вряд ли право голоса на местных выборах перевесит те бонусы, которые им их гражданский статус дает».

«Во всем виновата Россия»

Авторы поправки оставляют лицам без гражданства время, чтобы подать заявление на получение эстонского паспорта, если они хотят принять участие в следующих выборах. «Наша цель в Эстонии — из соображений безопасности установить, что люди, участвующие в делах Эстонии, должны быть максимально связаны именно с Эстонией, — объяснял необходимость принятия закона премьер-министр страны Кристен Михал. — Это вопрос безопасности. Люди могли бы определиться, и те, у кого есть возможность стать гражданами Эстонии, если они хотят здесь жить и работать, пусть становятся гражданами Эстонии со всеми правами и обязанностями. Это мое мнение».

За поправку проголосовали все парламентские фракции, за исключением Центристской, основным избирателем которой традиционно считается русскоязычное меньшинство. Оппозиционная сила видит в этом политическую манипуляцию накануне выборов. «Политические оппоненты понимают, что в честной борьбе выигрывать у Центристов не получается, особенно в Таллинне, где Центристы традиционно показывают сильные результаты, — говорит в интервью RFI замглавы парламентской фракции Вадим Белобровцев. — Поэтому в ход пускаются самые разные методы, которые никак не назовешь честными и справедливыми. Один из них — это просто отодвинуть от избирательных урн 150–160 тысяч человек. Это самая понятная, ясная, прагматическая причина, о которой в кулуарах говорят политики, которые голосовали за этот законопроект. Но, естественно, вслух они говорят совершенно другие вещи».

Инициаторы закона, в свою очередь, говорят, что он важен с точки зрения внутреннего мира и безопасности, а Россия теперь «потеряет мотивацию вмешиваться» во внутренние дела соседнего государства. «Споры велись долго, эта дискуссия длится все последние 30 лет, — говорит Криштафович. — После начала войны в Украине в 2022 году этот вопрос встал особенно остро, поскольку у людей с российским гражданством связи со страной своей гражданской принадлежности очень крепкие. Это их самих ставит в уязвимое положение. Российские структуры хотят через них воздействовать на политическую ситуацию в стране».

Центристы считают, что угроза российского вмешательства не более чем предлог, а запрет только усилит раскол в обществе. «Это будет способствовать отторжению огромного количества жителей Эстонии, — считает Белобровцев. — Они объясняют это какой-то мифической угрозой безопасности. Мы со своей стороны говорили, что, наоборот, угрозы безопасности будут в том случае, если эти люди почувствуют себя отверженными и разочарованными, и, соответственно, почувствуют, что государство им абсолютно открыто не доверяет. Поэтому нам кажется, что ситуация станет только хуже и совершенно не будет способствовать сплочению общества».

«Показать, что они ничего здесь не значат»

В действующем составе парламента у Центристской партии всего семь мест из 101, однако в рейтинге поддержки среди избирателей она в последние недели вышла на второе место, опередив правящую Партию реформ и уступая только консервативной партии «Отечество». Поддержка партии резко возросла как раз после принятия парламентом закона о выборах. «Это не самая активная избирательная группа, но, тем не менее, они являются достаточно определяющей в Таллинне и на северо-востоке, — считает Криштафович. — Никакие опросы не свидетельствовали о том, что они дорожат этим правом голоса. Если спросить, хотите вы или нет, они скорее скажут да, хотим. Но если не будет возможности, то это не вызовет никакого серьезного протеста».

Еще одна партия с высокой долей поддержки русскоязычных избирателей — это Социал-демократы. После долгих колебаний их парламентская фракция все-таки поддержала запрет. Однако отдельные представители партии публично высказались против. С критикой, например, выступил мэр Таллинна Евгений Осиновский. В столице доля неграждан и граждан третьих стран составляет около 25% жителей.