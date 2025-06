Your browser does not support the video tag.

Служба безопасности Украины могла повредить самый уязвимый участок Крымского моста: разрушение, вероятно, произошло ближе к главной опоре, где обустроены "боновые заграждения" и курсируют суда. Атаки будут осуществляться и в дальнейшем, однако они могут сталкиваться с определенными трудностями, связанными с особенностями сооружения, считает экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев, пишет Фокус. Такое мнение чиновник высказал в комментарии для издания LIGA.net 3 июня. Основной проблемой в атаках по Крымскому мосту является то, что само сооружение является довольно прочным, считает эксперт. Он отмечает, что даже прямое попадание ракеты может не разрушить Крымский мост полностью именно из-за устойчивости конструкции. Однако такие случаи в мировой истории не единичны. Селезнев привел пример Вьетнамской войны: по его словам, в те времена авиация США во Вьетнаме активно атаковала определенный город в течение длительного времени, однако из-за его прочности разрушить так и не смогла полностью. В то же время эксперт считает, что Служба безопасности Украины, вероятно, будет и в дальнейшем продолжать атаки по Крымскому мосту. Это важно и учитывая заявления американского генерала Бена Ходжеса, который ранее рассказывал о том, что удары по Крымскому мосту помогут Украине вернуть Крым обратно. Напомним, что об этом Ходжес рассказывал в конце мая, утверждая, что Украине не нужно соглашаться на мирное соглашение, которое потребует отдать территории враждебному государству. Вместо этого американский генерал считал необходимым изолировать полуостров, что способствовало бы возвращению Крыма Украине. Также Селезнев отметил, что СБУ, вероятно, удалось атаковать наиболее уязвимый участок моста. Атака по Крымскому мосту: что известно о последствиях Стоит отметить, что удар по уязвимой и важной части Крымского моста подтвердили в ВМС Украины. Так, спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона 3 июня, что взрывы на Крымском мосту повредили конструктивно сложную часть сооружения. Напомним, сама атака произошла днем 3 июня: российские паблики сообщили о взрывах в районе Крымского моста, заявив об ударах морских дронов. Также 3 июня издание dev.ua предположило, что удар по Крымскому мосту могли нанести с помощью украинского дрона "Маричка". Читайте нас также: Google News

Facebook

Telegram

Instagram

Поделиться статьей