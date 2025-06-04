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Эстония вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 1 293

В мире
Дата публикации: 04.06.2025
LETA
Эстония вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

В среду парламент Эстонии принял закон, согласно которому государство в связи с ухудшением ситуации с безопасностью выходит из Оттавской конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

В среду парламент Эстонии принял закон, согласно которому государство в связи с ухудшением ситуации с безопасностью выходит из Оттавской конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

В пояснительной записке к проекту говорится, что с тех пор, как Эстония более 20 лет назад ратифицировала Оттавскую конвенцию, обстановка в области безопасности в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военная угроза для стран-членов НАТО возросла.

"Россия продолжает жестокую и неоправданную агрессивную войну против своего соседа Украины, преследуя свои империалистические цели, нарушает свои международные обязательства, включая нормы международного гуманитарного права, и представляет самую серьезную и долгосрочную угрозу для безопасности в евроатлантическом пространстве", - подчеркивается в пояснительной записке.

Как ранее заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, представляя законопроект в парламенте, Россия не является участником Оттавской конвенции и широко использует противопехотные мины в войне против Украины, заминировав более 170 000 квадратных километров украинской территории.

"В то же время Украина не имеет юридической возможности самостоятельно применять противопехотные мины против российских войск, чтобы помешать оккупантам грабить и минировать свою территорию, поскольку является участником Оттавской конвенции", - сказал Цахкна.

"Уроки войны России против Украины ясно показывают, что, когда страна в одностороннем порядке накладывает на себя ограничения на вооружение, которые ее противник не соблюдает и не будет соблюдать, она ставит себя в невыгодное положение по сравнению с противником", - сказал он.

По словам министра, выход из Оттавской конвенции предоставит вооруженным силам Эстонии больше гибкости и свободы в выборе систем и вооружения, которые можно будет при необходимости использовать для укрепления обороноспособности.

"Выход из Оттавской конвенции не повлияет на приверженность Эстонии целям и нормам международного гуманитарного права, - сказал Цахкна. - Мы по-прежнему привержены ограничению воздействия военных действий на гражданское население и защите жертв вооруженных конфликтов, в том числе путем поддержки проектов по гуманитарному разминированию".

Помимо Эстонии, к процессу выхода из Оттавской конвенции приступили Латвия, Литва, Польша и Финляндия. Парламенты Латвии и Литвы уже приняли соответствующие законы, а парламенты Финляндии и Польши проведут дебаты по этому вопросу в ближайшее время.

Оттавская конвенция вступила в силу в 1999 году, а Эстония присоединилась к ней в 2004 году. Выход из конвенции вступает в силу через шесть месяцев после уведомления при условии, что на момент выхода страна не участвует в вооруженном конфликте.

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#гонка вооружений #ограничения
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(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го июня

    "В то же время Украина не имеет юридической возможности самостоятельно применять противопехотные мины против российских войск" - зато с успехом применяет их против мирного населения.

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