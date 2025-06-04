Повышение пошлин США на сталь и алюминий вступило в силу

Тарифная ставка на импорт в США стали и алюминия увеличивается с 25 до 50%, следует из подписанного президентом США распоряжения. Великобритания выводится из-под действия данного режима, пишет DW .

Президент США Дональд Трамп одобрил повышение пошлин на импортируемые в страну сталь и алюминий с 25 до 50%. О том, что глава американского государства подписал соответствующее распоряжение, сообщили во вторник, 3 июня, в Белом доме.

"Я определил, что необходимо и целесообразно повысить тарифную ставку на импорт стальных изделий и производных стальных изделий, а также алюминиевых изделий и производных алюминиевых изделий… начиная с 12.01 по времени Восточного побережья 4 июня 2025 года", - говорится в документе.

В нем далее указывается, что Великобритания выводится из-под действия данного режима, чтобы обеспечить выполнение Соглашения об экономическом процветании между Вашингтоном и Лондоном от 8 мая.

Новые пошлины вступили в силу в среду, 4 июня, в 6.00 по среднеевропейскому времени.

Суд признал незаконными часть пошлин Трампа, но их восстановили после апелляции

Федеральный суд США по международной торговле 28 мая признал часть торговых пошлин, которые Дональд Трамп в начале апреля ввел в отношении почти всех стран мира, противоречащими законодательству страны. Суд постановил, что у Трампа не было полномочий для единоличного принятия такого решения.

При вводе таможенных пошлин Трамп опирался на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Однако, согласно его тексту, у президента США нет "неограниченных полномочий" в этой сфере. Подобные решения должны быть приняты Конгрессом США, и лишь при наличии "необычной и чрезвычайной угрозы" глава государства имеет право действовать самостоятельно. Такой угрозы в момент введения Трампом пошлин суд не усмотрел.

Юристы Трампа сразу подали апелляцию на решение, и на следующий же день Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне временно восстановил введенные президентом США пошлины. Это решение будет действовать как минимум до 9 июня. К этому времени ряд американских компаний, выступающих в роли истцов, должен предоставить свои аргументы по делу, а министерство юстиции США - дать ответ на них.

Пошлины Трампа

В начале апреля Дональд Трамп сообщил, что вводит импортные пошлины в размере от 10 до 50 процентов в отношении десятков стран, в том числе для государств Евросоюза. Позже он заявил, что решил сделать 90-дневную отсрочку на принятие пошлин более чем для 75 государств.

Отдельно США одобрили пошлины в 25 процентов на сталь, алюминий и производных продуктов, а также на автомобили из ЕС. В ответ Евросоюз объявил о плане принятия контрмер в отношении экспорта американских товаров.