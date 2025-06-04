Шойгу прибыл с визитом в Северную Корею

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в среду прибыл с визитом в Пхеньян, где у него запланирована встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщают российские СМИ, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Среди тем переговоров будет и «ситуация, связанная с Украиной», передаёт агентство «РИА Новости».

Предыдущий визит Шойгу в Северную Корею состоялся в марте.

Российский президент Владимир Путин в июне посетил Северную Корею и подписал с этим изолированным государством договор о взаимной обороне, который был осуждён западными странами и Южной Кореей.

Северная Корея поставила России артиллерийские снаряды, ракеты, орудия и другую военную технику, а также направила тысячи солдат, участвовавших в боях против украинских сил в Курской области, понеся тяжёлые потери в живой силе.

Россия и Северная Корея входят в число стран, в отношении которых действует наибольшее количество международных санкций.