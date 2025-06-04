Победитель состоявшихся во вторник президентских выборов в Южной Корее, лидер оппозиции Ли Чжэ Мён вступил в должность президента, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Ли, представляющий Демократическую партию, на выборах победил кандидата от консерваторов Ким Мунсу из партии «Сила народа», который уже признал поражение.

Обычно в Южной Корее после выборов следует многомесячный переходный период, однако Ли был немедленно провозглашён президентом, так как был избран на досрочных выборах после отстранения от должности предыдущего главы государства Юн Сок Ёля.

Ранее сообщалось, что Юн был отстранён от должности через импичмент после того, как вечером 3 декабря прошлого года временно ввёл в стране военное положение. Юн оправдывал это решение утверждением, что в оппозицию проникли коммунисты и что она действует в интересах Северной Кореи. Однако он не представил никаких доказательств своим заявлениям.

Уже утром 4 декабря Юн отменил военное положение после того, как все присутствующие депутаты Национального собрания призвали его к этому. 14 декабря парламент отстранил Юна от должности через импичмент, а 4 апреля Конституционный суд утвердил его отстранение. Юну ещё предстоит предстать перед судом по уголовным обвинениям в мятеже.

В должности президента Ли предстоит решать целый ряд серьёзных проблем, связанных с медленным экономическим ростом и глобальной торговой войной, а также с растущей тревогой по поводу военных связей между Пхеньяном и Москвой. Кроме того, общество всё ещё не оправилось от потрясения, вызванного введением военного положения Юном. Как считают эксперты, рост влияния крайне правых после этих событий также поколебал коллективное демократическое сознание страны.

Обращаясь к своим сторонникам, Ли призвал соотечественников «идти вперёд с надеждой и с этого момента начать всё заново». Он также пообещал «продолжать диалог, коммуникацию и сотрудничество» с Северной Кореей, «чтобы найти путь к мирному сосуществованию».