Европа переживает крупнейшую вспышку дифтерии за 70 лет

Западная Европа с 2022 года переживает крупнейшую вспышку дифтерии за последние 70 лет, говорится в опубликованном в среду исследовании, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Дифтерия — это крайне заразное и опасное для жизни инфекционное заболевание. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у непривитых людей оно заканчивается летальным исходом примерно в 30% случаев, а для детей представляет ещё большую угрозу.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале New England Journal of Medicine, в 2022 году в ряде европейских стран наблюдалось необычно широкое распространение бактерии Corynebacterium diphtheriae, вызывающей дифтерию, особенно среди недавно прибывших мигрантов. В том же году Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) зарегистрировал 362 случая заболевания.

Отслеживание контактов помогло сдержать распространение вспышки, однако новые случаи заражения продолжают периодически выявляться.

С начала 2022 года в Европе в общей сложности зафиксировано 536 случаев заболевания, в том числе три случая со смертельным исходом.

"Вспышка, в основном затронувшая мигрантов из Афганистана и Сирии, возникла не потому, что люди были инфицированы в своих странах происхождения, а потому, что они заразились во время миграции или в местах проживания в европейских странах", — говорится в совместном заявлении агентства общественного здравоохранения Франции и Института Пастера.

Точная территория, охваченная вспышкой дифтерии, пока не определена. Однако генетическая связь между штаммом 2022 года и штаммом, выявленным в этом году в Германии, указывает на то, что "бактерия продолжает спокойно циркулировать в Западной Европе", пришли к выводу исследователи.

Вакцинация является очень эффективным средством борьбы с дифтерией, подчеркнули они.

Напомним, что в Латвии прививки от дифтерии оплачиваются государством (можно сделать у семейного врача). Вакцинироваться надо каждые 10 лет.