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Мерц признал «импортированный антисемитизм» в Германии 1 594

В мире
Дата публикации: 06.06.2025
Deutsche Welle
Мерц признал «импортированный антисемитизм» в Германии

В ФРГ из-за роста числа мигрантов появился "импортированный антисемитизм", заявил Фридрих Мерц. По словам канцлера ФРГ, "это ужасный вызов, особенно для Германии" и немецкие власти борются с этим всеми средствами, пишет DW.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) признал, что в Германии в последние несколько лет из-за роста числа мигрантов существует "импортированный антисемитизм". Об этом Мерц заявил в Вашингтоне в интервью американскому телеканалу Fox News в четверг, 5 июня.

Юдофобия в ФРГ усиливается

Федеральная ассоциация исследовательских и информационных центров по борьбе с антисемитизмом (RIAS) 4 июня представила в Берлине доклад, согласно которому в 2024 году число юдофобских инцидентов в Германии выросло на 77% - до 8627 случаев.

Телеведущая Fox News 5 июня показала эту статистику Мерцу. По ее словам, "очень много таких вещей, которые похоже происходят здесь в США и в Германии, в их числе антисемитизм".

Мерц: Это ужасный вызов для Германии

"Это ужасный вызов, особенно для Германии, что мы столкнулись с таким числом антисемитских проявлений в Германии. Мы делаем все, что можем, чтобы снизить этот показатель. Мы преследуем в судебном порядке тех, кто нарушает закон. Честно говоря, мы имеем своего рода импортированный антисемитизм из-за большого числа мигрантов за последние 10 лет. Мы должны решить эту проблему. Хочу очень четко дать понять: правительство Германии и подавляющее большинство в парламенте Германии решительно против этого антисемитизма и этих людей", - ответил Мерц.

"Сейчас мы в Германии меняем миграционную политику. Вчера наше правительство в Германии приняло уже второе такое решение. И мы делаем больше для того, чтобы снизить огромное число нелегальных мигрантов. И мы делаем успехи, эти показатели падают. Но мы еще не в конце пути", - добавил канцлер.

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#антисемитизм #Германия
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Оставить комментарий

(1)
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    Aleks
    6-го июня

    Так ноту протеста направьте Израилю за геноцид Палестинцев.Тогда б и не было никакого антисемитизма даже среди приезжих мусульман. Сами создают ненависть к себе ж,евреям,а потом удивляются:А за что же нас так не любят...Прав был Лайтман,говоря ,что если так и дальше будет жить еврейство,ставя себя выше других,то это может закончиться плачевно для многих. Я то понимаю,что и кого имел ввиду Лайтман и кто из еврейства разжигает ненависть к евреям,но,надеюсь,с этой Сектой разберутся сами евреи.

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