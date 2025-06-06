Завершились меры поддержки торговли ЕС с Украиной

В полночь истек срок действия мер поддержки торговли Европейского союза (ЕС) с Украиной, которые были введены после повторного вторжения России в Украину, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Это означает, что на украинские товары и продукцию вновь применяются тарифы и пошлины в соответствии с соглашением 2016 года, которое было в силе ранее.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году ЕС, выражая поддержку Украине, отменил тарифы на украинские товары, так как война существенно ограничила традиционные морские экспортные маршруты Киева.

Однако европейские фермеры протестовали против притока более дешёвых товаров, произведённых украинскими производителями, которые работают в менее регулируемых условиях. В ответ на это ЕС в прошлом году ввёл отдельные ограничения на такие товары, как сахар, мясо птицы, яйца и кукуруза.

Европейская комиссия (ЕК) сейчас работает над новым соглашением с Украиной, в котором будут учтены также опасения стран-членов ЕС и фермеров.