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Видные политики СДПГ призвали к переговорам с Россией 0 568

В мире
Дата публикации: 11.06.2025
Deutsche Welle
Видные политики СДПГ призвали к переговорам с Россией
ФОТО: pixabay

Десятки членов СДПГ, входящей в правящую коалицию, выступили против дальнейшей милитаризации Германии и призвали к переговорам с Москвой.

Видные члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, призвали правительство "покончить с милитаризацией" и начать переговоры с Россией. Об этом говорится в документе под названием "Манифест", обнародованном журналом Der Stern вечером во вторник, 10 июня.

"Военная алармистская риторика и огромные программы наращивания вооружений не создают больше безопасности для Германии и Европы, а ведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией", - говорится в документе, который подписали десятки членов партии, в частности эксперт СДПГ по внешней политике Ральф Штегнер (Ralf Stegner), экс-глава парламентской фракции социал-демократов Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), экс-председатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans).

Таким образом, подписавшие "Манифест" выступили против официальной позиции правительства ФРГ и нынешнего руководства партии, отмечает Stern.

Авторы "Манифеста": Размещение ракет США сделает Германию мишенью

Авторы документа выступили против размещения в Германии американских ракет средней дальности, запланированного на 2026 год: "Размещение дальнобойных, гиперзвуковых ракетных систем США в Германии сделает нашу страну целью удара в первый же час".

Политики СДПГ назвали "нерациональной" цель НАТО по увеличению расходов на оборону стран-членов альянса до 3,5 или 5 процентов ВВП, поскольку у такой задачи нет "никакого обоснования с точки зрения политики безопасности". Авторы "Манифеста" также утверждают, что в Германии и большинстве европейских стран возобладали силы, которые видят будущее "прежде всего в стратегии военной конфронтации и в сотнях миллиардов евро на вооружение".

Цель документа - изменить внутрипартийные дебаты

СДПГ должна оставаться "частью движения за мир", заявил журналу Stern один из авторов документа Ральф Штегнер. По его словам, цель "Манифеста" - скорректировать внутрипартийные дебаты социал-демократов. Штегнер также раскритиковал "безудержные" разговоры о следующей сухопутной войне и обязательной военной службе. "Как социал-демократы мы должны защищаться от этой формы милитаризации", - сказал он.

В СДПГ уже критикуют "Манифест"

"Манифест" резко раскритиковал эксперт по внутриполитическим вопросам фракции СДПГ в бундестаге Себастьян Фидлер (Sebastian Fiedler). Документ, призывающий к развороту во внешней политики Германии, вызвал у него "раздражение, смятение и гнев", заявил парламентарий в интервью телеканалам RTL и N-tv. "В нем даже говорится о сотрудничестве с Россией, то есть с военным преступником, который готовит новые цели для нападения", - сказал Фидлер.

Политик также заявил, что "полностью поддерживает курс германского правительства", и напомнил, что почти 85% членов СДПГ "по веским причинам" проголосовали за коалиционное соглашение с консервативным блоком ХДС/ХСС.

Опрос: Большинство немцев - за военную поддержку Украины

Между тем недавние исследования общественного мнения в Германии показывают, что большая часть населения выступает за продолжение военной поддержки Киева. Так, согласно репрезентативному опросу, проведенному в феврале 2025 года институтом Forschungsgruppe Wahlen по заказу телеканала ZDF, такой курс поддержали 67% жителей ФРГ. Из них 27% заявили, что Берлин должен увеличить помощь Украине, подвергшейся полномасштабному нападению со стороны России.

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