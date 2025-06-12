Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Поздравляя россиян с Днем России, глава Госдепа США выразил надежду на достижение прочного мира между РФ и Украиной, который будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений и между Россией и США.

Глава Госдепа США Марко Рубио в четверг, 12 июня, от лица своих соотечественников поздравил россиян с Днем России.

"Соединенные Штаты сохраняют приверженность поддержке российского народа, в то время как он продолжает развивать свои стремления к светлому будущему", - говорится в обращении Рубио, обнародованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами", - подчеркивается далее в документе.

История Дня России

День России - государственный праздник в РФ. Как напоминает агентство ТАСС, 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР: " В документе был провозглашен приоритет Конституции и законов российской республики над законодательными актами Советского Союза, утверждены равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и необходимость существенного расширения прав регионов". Декларацию подписал тогдашний председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин.

Уже занимая должность президента РФ, Ельцин 2 июня 1994 года подписал указ об объявлении даты 12 июня государственным праздником - Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.