Русскому языку могут предоставить статус официального языка в ЕС?

В настоящее время в Европейском союзе 24 официальных языка, включая латышский. Однако в обмен на поддержку лидер испанского правительства меньшинства Педро Санчес заключил сделку с каталонскими законодателями, взяв на себя обязательство сделать каталонский, баскский и галисийский официальными языками ЕС.

"Не нужно быть аналитическим гением, чтобы понять, что если Испании удастся получить для каталонского, баскского и галисийского статус официальных языков ЕС, мы снова увидим тех, кто заговорит о статусе русского языка как официального языка ЕС", - сообщает Postimees.

Эстонское издание опасается, что если вопрос о предоставлении русскому языку статуса официального языка ЕС все же возникнет, некоторые важные процессы в Эстонии могут оказаться под угрозой. Будь то переход на эстонский в школах или укрепление статуса эстонского языка в более широком смысле.

Нет сомнений, что и в Латвии, особенно на официальном уровне, многие не будут в восторге от того, что русский станет в ЕС официальным языком. Но мы все же полагаем, что до этого не дойдет. Каталония, Страна Басков и Галисия - имеют статус автономий, это исторические регионы, которым сотни лет. Вряд ли Брюссель захочет уравнивать права этих автономий с правами рассеянной по Европе языковой общины. Тогда ведь и арабский с турецким придется признавать официальными языками.

Пока же в Латвии на испанские политические процессы внимания не обращают - русский язык продолжают изымать из общественного пространства. Так, в школах Даугавпилса русский язык решили заменить французским.