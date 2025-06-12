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В Индии самолет рухнул на дома: на борту было более 240 пассажиров 0 663

В мире
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
ФОТО: twitter

В аэропорту западного города Ахмедабад в Индии разбился пассажирский самолет. На борту находилось 242 человека, включая 2 пилотов и 10 членов экипажа, сообщили в Генеральном директорате гражданской авиации Индии (DGCA).

Самолет Air India B787 с бортовым номером VT-ANB, выполнявший рейс AI-171 (Ахмедабад — Гатвик), потерпел крушение сразу после взлета из Ахмедабада. На борту находилось 242 человека, включая 2 пилотов и 10 членов экипажа.

Среди 242 человек было 217 взрослых и 11 детей, сообщил источник Reuters. Из них 169 были гражданами Индии, 53 - британцами, семеро португальцами и один канадец, уточнили в Air India.

Воздушным судном командовал капитан Сумит Сабхарвал, вторым пилотом был Клайв Кундар. Капитан Сабхарвал имеет квалификацию LTC и налет 8200 часов. Второй пилот имел 1100 часов летного опыта.

Согласно информации от диспетчерской службы (ATC), самолет вылетел из Ахмедабада в 13:39 по индийскому времени (08:09 UTC) со взлетно-посадочной полосы №23. Экипаж передал сигнал бедствия MAYDAY, однако после этого не было получено никакого ответа от самолета на вызовы диспетчеров. Самолет сразу после взлета с полосы 23 упал на землю за пределами аэропорта. С места крушения поднимался густой черный дым.

Самолет упал в районе Мегани, оставив темный столб дыма, видимый за километры. Соцсети сейчас полны фото и видео с места происшествия. На место прибыли службы экстренной помощи.

Самолет был заправлен топливом для длительного перелета, поэтому при его ударе о землю произошел взрыв с последующим пожаром.

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#индия #авиакатастрофа
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