В аэропорту западного города Ахмедабад в Индии разбился пассажирский самолет. На борту находилось 242 человека, включая 2 пилотов и 10 членов экипажа, сообщили в Генеральном директорате гражданской авиации Индии (DGCA). Самолет Air India B787 с бортовым номером VT-ANB, выполнявший рейс AI-171 (Ахмедабад — Гатвик), потерпел крушение сразу после взлета из Ахмедабада. На борту находилось 242 человека, включая 2 пилотов и 10 членов экипажа. Среди 242 человек было 217 взрослых и 11 детей, сообщил источник Reuters. Из них 169 были гражданами Индии, 53 - британцами, семеро португальцами и один канадец, уточнили в Air India. Воздушным судном командовал капитан Сумит Сабхарвал, вторым пилотом был Клайв Кундар. Капитан Сабхарвал имеет квалификацию LTC и налет 8200 часов. Второй пилот имел 1100 часов летного опыта. Согласно информации от диспетчерской службы (ATC), самолет вылетел из Ахмедабада в 13:39 по индийскому времени (08:09 UTC) со взлетно-посадочной полосы №23. Экипаж передал сигнал бедствия MAYDAY, однако после этого не было получено никакого ответа от самолета на вызовы диспетчеров. Самолет сразу после взлета с полосы 23 упал на землю за пределами аэропорта. С места крушения поднимался густой черный дым. Самолет упал в районе Мегани, оставив темный столб дыма, видимый за километры. Соцсети сейчас полны фото и видео с места происшествия. На место прибыли службы экстренной помощи. Самолет был заправлен топливом для длительного перелета, поэтому при его ударе о землю произошел взрыв с последующим пожаром. अहमदाबाद में Air India का विमान क्रैश, 242 यात्री सवार



आसमान धुएं का बड़ा गुबार, चारों ओर मचा हड़कंप



राहत-बचाव कार्य जारी, पुलिस, फायर ब्रिगेड, NDRF टीम मौके पर



इलाका सील, सर्च ऑपरेशन जारी



हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए DGCA ने जांच के आदेश दिए। pic.twitter.com/ho6T6FIBSM — Nitesh Mishra™ (@itsniteshlive) June 12, 2025 Air India Plane having 242 passengers crashed in Ahmedabad, Gujarat#planecrash pic.twitter.com/G3gMvIamJ3 — shafqat (@shafquath) June 12, 2025

