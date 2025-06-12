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В крушение «боинга» в Индии выжил один человек. Он сидел на месте 11A (ДОПОЛНЕНО) 0 2362

В мире
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV

По меньшей мере один выживший был обнаружен на месте разбора обломков Boeing 787-8 Dreamliner, сообщает агентство Ani со ссылкой на комиссара полиции.

Выживший был найден на месте 11A. Его доставили в больницу для лечения. О его состоянии ничего неизвестно.

По словам комиссара, он пока «ничего не может сказать» о количестве погибших в результате крушения самолета.

Ранее сообщалось, что скорее всего, никто не выжил при крушении Boeing авиакомпании Air India. Об этом сообщил представитель полиции. На борту было 242 человека.

Так как самолет упал в жилом квартале, жертвы есть и на земле, добавил он. Reuters передает, что в больницы доставили уже 100 тел погибших. Среди жертв — студенты-медики, на общежитие которых упал лайнер.

Известно, что по меньшей мере 50 студентов индийского медицинского колледжа были госпитализированы после крушения Boeing 787-8 Dreamliner. Об этом сообщает News18 со ссылкой на Федерацию индийских медицинских ассоциаций. Еще как минимум пять студентов пропали без вести.

Самолет упал на обеденную зону общежития медицинского колледжа имени Байрамджи Джиджибхой. Ранее сообщалось, что с места происшествия было извлечено не менее 30 тел погибших.

Как сообщал bb.lv, в аэропорту западного города Ахмедабад в Индии разбился пассажирский самолет. На борту находилось 242 человека, включая 2 пилотов и 10 членов экипажа.

ДОПОЛНЕНО: При авиакатастрофе в Индии погибли более 290 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

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#индия #авиакатастрофа
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