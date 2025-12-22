В воскресенье социалисты премьер-министра Испании Педро Санчеса потерпели серьёзное поражение на региональных выборах в автономном сообществе Эстремадура, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Голосование в этом юго-западном регионе рассматривалось как индикатор более широких политических настроений.

Из 65 мест в региональной ассамблее социалисты получили лишь 18 — это их худший результат в истории выборов в Эстремадуре. В предыдущем составе у них было 28 мандатов.

Социалисты управляли этим регионом десятилетиями, однако в 2023 году контроль перешёл к консервативной Народной партии (PP) при поддержке ультраправой партии "Vox".

PP объявила внеочередные выборы в надежде получить большинство. На выборах в воскресенье PP завоевала 29 мандатов, став крупнейшей фракцией, но не получив абсолютного большинства.

Это означает, что PP вновь придётся рассчитывать на поддержку "Vox", которая увеличила своё представительство с пяти до 11 мест.

Региональные правительства в Испании контролируют такие важные сферы, как образование, здравоохранение, инфраструктура и культура.

На национальном уровне социалисты возглавляют правительство меньшинства. В последнее время репутация партии пострадала на фоне обвинений в коррупции и сексуальных домогательствах.

В первой половине 2026 года в Испании состоятся региональные выборы в Андалусии, Арагоне и Кастилии и Леоне.