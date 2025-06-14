Под взор властей могут попасть даже политики и общественные деятели.

В Великобритании разгорелась острая дискуссия вокруг новых подходов к борьбе с экстремизмом.

В центре внимания оказалась государственная программа Prevent, которая теперь приравнивает озабоченность массовой миграцией и опасения по поводу интеграции мигрантов к «террористической идеологии», требующей вмешательства властей.

Согласно обновлённым материалам, распространение мнений о том, что западная культура находится под угрозой из-за массовой миграции и недостаточной интеграции отдельных групп, может привести к тому, что человека направят на программы «дерадикализации».

Проще говоря, теперь за публичное выражение недовольства мигрантами можно попасть под британский репрессивный аппарат.

Инициатива вызвала опасения, так как под взор властей могут попасть даже политики и общественные деятели, ранее высказывавшие подобные взгляды.

Сложившаяся ситуация — довольно интересное следствие беспорядков лета 2024 года. Сначала всех недовольных наплывом мигрантов за репосты и лайки распихали по тюрьмам, а теперь решили сработать на опережение и вообще запретить об этом говорить.

"Да, официально правительство ужесточило миграционные правила, выпустив так называемую «Белую книгу», - отмечает ТГ-канал "Старушка Англия", -Однако приведет ли это к реальным действиям и результатам, или лишь создаст очередную видимость решения проблемы, как с прошлыми инициативами — уже другой вопрос. Пока мигранты продолжают ставить рекорды по пересечению Ла-Манша. Ну, а чтобы никто много не бухтел, недовольство ситуацией и решили приравнять к радикализму. В контексте происходящего вопрос о свободе слова в Великобритании выглядит еще комичнее".