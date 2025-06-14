Baltijas balss logotype

Критика миграции в Соединенном Королевстве приравнивается к пропаганде терроризма 0 559

В мире
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
А я еду, а я еду за туманом.

А я еду, а я еду за туманом.

Под взор властей могут попасть даже политики и общественные деятели.

В Великобритании разгорелась острая дискуссия вокруг новых подходов к борьбе с экстремизмом.

В центре внимания оказалась государственная программа Prevent, которая теперь приравнивает озабоченность массовой миграцией и опасения по поводу интеграции мигрантов к «террористической идеологии», требующей вмешательства властей.

Согласно обновлённым материалам, распространение мнений о том, что западная культура находится под угрозой из-за массовой миграции и недостаточной интеграции отдельных групп, может привести к тому, что человека направят на программы «дерадикализации».

Проще говоря, теперь за публичное выражение недовольства мигрантами можно попасть под британский репрессивный аппарат.

Инициатива вызвала опасения, так как под взор властей могут попасть даже политики и общественные деятели, ранее высказывавшие подобные взгляды.

Сложившаяся ситуация — довольно интересное следствие беспорядков лета 2024 года. Сначала всех недовольных наплывом мигрантов за репосты и лайки распихали по тюрьмам, а теперь решили сработать на опережение и вообще запретить об этом говорить.

"Да, официально правительство ужесточило миграционные правила, выпустив так называемую «Белую книгу», - отмечает ТГ-канал "Старушка Англия", -Однако приведет ли это к реальным действиям и результатам, или лишь создаст очередную видимость решения проблемы, как с прошлыми инициативами — уже другой вопрос. Пока мигранты продолжают ставить рекорды по пересечению Ла-Манша. Ну, а чтобы никто много не бухтел, недовольство ситуацией и решили приравнять к радикализму. В контексте происходящего вопрос о свободе слова в Великобритании выглядит еще комичнее".

Читайте нас также:
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 5 382
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 225
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 227
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 188

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 17
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 41
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 88
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 90
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 106
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 129
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 17
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 41
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 88

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео