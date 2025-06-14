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МВЛ Литвы: рост числа выдаваемых россиянам шенгенских виз - серьезная угроза безопасности 0 717

В мире
Дата публикации: 14.06.2025
LETA
МВЛ Литвы: рост числа выдаваемых россиянам шенгенских виз - серьезная угроза безопасности
ФОТО: pixabay

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович говорит, что рост числа шенгенских виз, выдаваемых гражданам России, представляет собой серьезную угрозу безопасности.

Он сказал это в пятницу в Люксембурге, принимая участие в заседании Совета по внутренним делам Европейского союза (ЕС).

«В ходе обсуждения ситуации в Шенгенской зоне на заседании Совета было отмечено увеличение числа шенгенских виз, выдаваемых гражданам России. По словам министра внутренних дел, рост числа шенгенских виз, выдаваемых гражданам России, представляет собой серьезную угрозу безопасности», — говорится в пресс-релизе министерства.

По словам министра, Литва больше не признает небиометрические российские паспорта в качестве действительных проездных документов для въезда на территорию Литвы.

«Паспорта без биометрических данных не обладают современными элементами защиты и их легче подделывать, что увеличивает риск их несанкционированного использования. Мы призываем другие государства-члены рассмотреть возможность применения этого ограничения, а также призываем их следовать рекомендациям Европейской комиссии по ужесточению выдачи виз гражданам России», — отметил министр внутренних дел.

Министры также одобрили продление временной защиты для украинских беженцев на один год, а означает, что украинцы, спасающиеся от войны, могут оставаться в блоке до марта 2027 года.

В ЕС зарегистрировано около 4,3 млн украинских беженцев. Больше всего из них приняли Германия, Польша и Чехия.

По данным Министерства внутренних дел, на встрече также была выражена поддержка министрами новой Стратегии внутренней безопасности ЕС (ProtectEU), министры обсудили и усиление политики возвращения мигрантов.

В настоящее время уровень возвращений из ЕС составляет всего 24%, и одной из главных проблем является отсутствие сотрудничества со стороны третьих стран. Литва поддерживает предложение о более широком и решительном применении рычагов визовой политики в отношении третьих стран.

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#шенген #россия-евросоюз
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