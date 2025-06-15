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Иран атаковал русскоязычный пригород Тель-Авива, есть жертвы 3 1283

В мире
Дата публикации: 15.06.2025
Deutsche Welle

Иранские ракеты ударили по жилым домам в израильском городе Бат-Ям, где проживает много русскоязычных. Погибли пятеро, 35 пропали без вести, более 100 ранены. Разбор завалов продолжается.

Иран нанес ракетный удар в ночь на воскресенье, 15 июня, по городу Бат-Ям - южному пригороду Тель-Авива, где проживает много выходцев из бывшего СССР. Как сообщает израильская газета "Едиот ахронот", погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще 35 жителей считаются пропавшими без вести, более 100 ранены.

Удар под жилым домам в Бат-Яме

В Бат-Яме продолжают поиски людей, оказавшихся под завалами жилых домов. Всего повреждено 61 здание. Шесть из них не подлежат восстановлению.

По данным Девятого канала израильского телевидения, погибшим в Бат-Яме было 8, 10, 60 и 80 лет. Найдено тело пятой жертвы.

Всего в Бат-Яме живут около 150 тысяч человек. Из них от трети до половины - русскоязычные. С 2020 года местная мэрия запустила сайт на русском языке.

Общее число жертв - девять человек

Еще четыре человека погибли в городе Тамра на севере Израиля, где проживают в основном арабы-мусульмане. Все жертвы - члены одной семьи.

Таким образом общее число жертв иранского удара по Израилю к утру 15 июня составило девять человек. Оно может вырасти, так как разбор завалов продолжается.

Общее число пострадавших в Израиле за ночь с 14 на 15 июня превысило 245 человек. Состояние шести - тяжелое.

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#иран #израиль #война
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(3)
  • JD
    Janis Dombris
    15-го июня

    Ну да этот нетаньяха или как его там ведь решил поиграть в войнушку, а этим игрокам как известно по украине плевать кто и где погибать будет. Чисто его заслуга.

    13
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го июня

    Где там вся "миротворческая бригада" - Галкинд, Макаревич, Гребенщиков и прочие миролюбцы? Вы же не можете жить в государстве-агрессоре! Так что теперь не жалуйтесь...

    48
    3
  • A
    Aleks
    15-го июня

    Как пел Владимир Семенович-там на четверть наш народ,поэтому Иран уж точно не вел расчет,где русскоязычных больше.

    30
    2
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