Иранские ракеты ударили по жилым домам в израильском городе Бат-Ям, где проживает много русскоязычных. Погибли пятеро, 35 пропали без вести, более 100 ранены. Разбор завалов продолжается. Иран нанес ракетный удар в ночь на воскресенье, 15 июня, по городу Бат-Ям - южному пригороду Тель-Авива, где проживает много выходцев из бывшего СССР. Как сообщает израильская газета "Едиот ахронот", погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще 35 жителей считаются пропавшими без вести, более 100 ранены. Удар под жилым домам в Бат-Яме В Бат-Яме продолжают поиски людей, оказавшихся под завалами жилых домов. Всего повреждено 61 здание. Шесть из них не подлежат восстановлению. По данным Девятого канала израильского телевидения, погибшим в Бат-Яме было 8, 10, 60 и 80 лет. Найдено тело пятой жертвы. Всего в Бат-Яме живут около 150 тысяч человек. Из них от трети до половины - русскоязычные. С 2020 года местная мэрия запустила сайт на русском языке. Общее число жертв - девять человек Еще четыре человека погибли в городе Тамра на севере Израиля, где проживают в основном арабы-мусульмане. Все жертвы - члены одной семьи. Таким образом общее число жертв иранского удара по Израилю к утру 15 июня составило девять человек. Оно может вырасти, так как разбор завалов продолжается. Общее число пострадавших в Израиле за ночь с 14 на 15 июня превысило 245 человек. Состояние шести - тяжелое. Читайте нас также: Google News

