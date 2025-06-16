Европейский союз (ЕС) не должен поддаваться иллюзиям будто природный газ устареет в течение следующего десятилетия. С таким призывом выступило немецкое издание Handelsblatt.

Как полагает автор статьи, если ЕС хочет, чтобы поставщики сжиженного природного газа (СПГ) воспринимали его всерьез, он должен быть готов заключать долгосрочные контракты. Между тем даже во время острого кризиса поставок газа в 2022 году, немцы испытывали трудности с принятием долгосрочных обязательств по СПГ, ссылаясь на цели защиты климата.

«Они больше не могут себе этого позволить. Иначе конкуренты вроде Китая или Японии отнимут у европейцев СПГ», — сообщает Handelsblatt.

Во-вторых, европейцев призывают искать альтернативу природному газу. А здесь в первую очередь речь идет о водороде. Предполагается, что его использование проложит путь к климатической нейтральности для сталелитейной и химической промышленности, а также для авиации и судоходства. Иными словами, водород станет новым природным газом, который европейцам придется импортировать.

Однако Брюссель делает все, чтобы затруднить производство водорода, ссылаясь на «смехотворные условия», которые должны выполнять производители даже за пределами Европы. Если ЕС продолжит вести себя так дальше, то те найдут покупателей в Японии и Китае.

Природный газ будет необходим еще много лет. Но чтобы не использовать его бесконечно, издание призывает европейцев стать более прагматичными в отношении водорода. Тогда они получат шанс пережить запрет на импорт российского природного газа без серьезных потерь.

По словам госсекретаря министерства экономики, энергетики и туризма Австрии Элизабет Цехетнер импорт российского газа в Европу в последние два года снизился на 70 процентов. Однако она по-прежнему зависит от этих поставок.